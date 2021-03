Deine Meinung ist gefragt! Mach bei unserer 5-minütigen Umfrage mit und sag uns was du denkst! Hilf uns die "meinbezirk espresso"-App noch besser zu machen, indem du an dieser Umfrage teilnimmst. So wollen wir es dir noch einfacher und angenehmer machen, die besten Nachrichten aus allen Bezirken Österreichs zu erhalten. Mach mit!

Wischen statt Klicken: Das ist die "meinbezirk espresso"-App

Die "meinbezirk espresso"-App bringt dank einer innovativen Technik, täglich neue News aus der Region – gleich downloaden, Nachrichten wischen und gleich oder später lesen! Es ist die erste Nachrichten-App in Österreich, die voll auf regionale Informationen setzt, und bei der die Nutzer ihre News auf Bezirksebene personalisieren können. Du wählst einfach diejenigen Bezirke, die für dich am relevantesten sind, etwa deinen Wohn- und deinen Heimatbezirk oder beliebig viele andere Bezirke, die dich interessieren. Du kannst auch jederzeit die von dir gewählte Auswahl der Bezirke ändern. Das Besondere an der "meinbezirk espresso"-App: Die Bedienung ist super einfach. Du wischt dich durch die Nachrichten und kannst diese jederzeit und überall lesen, so schnell wie einen Espresso.

"meinbezirk espresso": News aus der Region – jederzeit und ganz einfach möglich.

Foto: RMA

hochgeladen von Ted Knops

Das "Aktuellste" und "Meistgelesene" lesen – gleich oder erst später

Da die neusten Artikel nach deinem persönlichen Interesse bzw. deiner Bezirksauswahl zusammengestellt werden, kannst du dir in kurzer Zeit ein aktuelles Bild über die neuesten Geschehnisse aus Politik, Wirtschaft, Kultur, Sport und Freizeit in deiner Region machen. Tipp: Die Sortierung der in Form eines Kartenstapels sortierten Nachrichten kannst du manuell anpassen, indem du zwischen "Aktuellste" und "Meistgelesen" wählst! Artikel, die dich interessieren, du aber erst später lesen willst, kannst du nach rechts wischen. Diese Artikel sind in der Artikelliste mit einer Uhr gekennzeichnet. Solltest du einen Artikel nicht lesen wollen, kommst du mit einem Swipe nach links oder dem Symbol "x" zum nächsten Artikel.

Jetzt downloaden und gleich News swipen!

Die "meinbezirk espresso"-App ist für iOS- und Android-Handys in den beiden App Stores kostenlos verfügbar:

Android - hier downloaden

iPhone - hier downloaden