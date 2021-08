Unter dem Titel „Let's rock this camp“ veranstaltete das Landesjugendreferat auch in diesem Jahr einen Gesangs- und Tanzworkshop. Vom 1. bis 6. August haben Kinder und Jugendliche in Eisenstadt die Möglichkeit, sich tänzerisch und gesanglich zu entfalten und weiterzuentwickeln.

EISENSTADT. 14 Mädchen von elf bis vierzehn Jahren nehmen an „Let's rock this camp“ teil und studieren unter der Leitung von Eva Monetti und weiteren erfahrenen Gesangspädagoginnen Songs und Choreographien aus den Bereichen Rock, Pop und Musical ein, die sie in einer Abschlussveranstaltung ihren Gästen vorführen.

Am Mittwoch, 4. August, stattete Jugendlandesrätin Daniela Winkler den Teilnehmerinnen im Camp einen Besuch ab und war von den Gesangs- und Tanzdarbietungen der Jugendlichen begeistert. Die jungen Sängerinnen und Tänzerinnen sind vor Ort im STEP-Gästehaus Eisenstadt untergebracht. Ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Picknick, Besuch einer Ausstellung und vielem mehr sorgt für eine willkommene Abwechslung.