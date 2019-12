Wir stehen vor großen Herausforderungen! In Europa drängen bereits wieder tausende Wirtschafts- und Asylflüchtlinge Richtung Österreich und Deutschland. Das Jahr 2015 und die Folgen der damaligen unkontrollierten Einwanderung sind allen Burgenländern noch in guter Erinnerung. Glaubt man dem Ungarischen Innenminister steht uns so ein „Flüchtlingsstrom“ wieder bevor. Aber auch auf die innere und äußere Sicherheit im öffentlichen Raum, den Verkehrsmitteln, am Schulweg unserer Kinder bis zur Sicherheit von Hab und Gut in den Wohnungen und Häusern, ist für die Burgenländer ein tägliches Thema geworden. Sogenannte Einzelfälle prägen das tägliche Leben.



Die Sicherheitslage im Burgenland ist laufend zu beurteilen

Manfred Haidinger verfügt meiner Meinung nach über eine umfassende Sicherheitsexpertise aus seiner beruflichen Verwendung beim Bundesheer, aber auch als Sicherheitssprecher in der Landespolitik oder als Mitglied im Landessicherheitsrat des Burgenlandes. Auch als Gemeinderat in Halbturn und als Familenvater von 2 Kindern die noch zu Hause leben ist ihm die Sicherheit ein besonderes Anliegen. Der burgenländische Grenzraum wird derzeit durch die Polizei und das Bundesheeres im Wege der sicherheitspolitischen Assistenz kontrolliert und gesichert. Für eine zweiten Flüchtlingswelle wie im Jahr 2015 sind wir vorbereitet. Vorbereitet bei der Exekutive, beim Bundesheer und in der Landesregierung. Das haben wir Menschen wie Manfred Haidinger zu verdanken, die sich im Bereich unserer Sicherheit in besonderem Maße einsetzten. Das Projekt „Sicherheitspartner“ läuft in allen Bezirken an, die Kriminalitätsbekämpfung und Sicherheitsvorsorge der Polizei ist mehr als zufriedenstellen und das Bundesheer ist ein treuer Partner im Burgenland.

Das Österreichische Bundesheer als verlässlicher Sicherheitspartner

Es werden aber auch neue Projekte, wie die „Sicherheitsinsel Benedek-Kaserne“ des Bundesheeres intensiv weiter betrieben. Hier können wir auf die Erfahrung und die laufende Sicherheitsbegleitung von Manfred Haidinger sowohl als Angehöriger des Bundesheeres als auch über seine Funktion als Präsident der Bundesheergewerkschaft vertrauen. Wir brauchen dieses Projekt im Burgenland für die verschiedensten Szenarien wie Blackout, Flüchtlingsanstürme oder bei der Bewältigung von verschiedenen Katastrophenschutzeinsätzen für unsere Blaulichtorganisationen als Unterkunft, Lagezentrum, Verpflegungs- und Versorgungsbasis usw.

"Sicherheit denken und umsetzten" beginnt im Sicherheitsrat und endet in den Gemeinden

Damit diese Sicherheit laufend und „sicher“ gedacht, geplant, betrieben und umgesetzt wird, braucht es Sicherheitsprofis wie Manfred Haidinger, die auf Grund ihrer beruflichen Verwendung mitten im Sicherheitsgeschehen stehen und Sicherheitsthemen in Augenhöhe auch verhandeln und umsetzten können. Dies geht nur wenn man in verschiedenen Gremien vertreten ist wo „Sicherheit“ für unsere Bürger umgesetzt wird. Diese Voraussetzungen sind bei Manfred Haidinger im hohen Ausmaß erfüllt. Sei es im Gemeindevertreterverband, Landessicherheitsrat, beim Bundesheer oder in der Landesregierung als Sicherheitssprecher der FPÖ. Für mich ist es wichtig, dass sich im Burgenland Menschen wie Manfred Haidinger beruflich und privat mit "mit Sicherheitsthemen" identifizieren und beschäftigten. Denn unser Burgenland soll auch weiterhin ein Vorreiter im Bereich der Sicherheit für uns Burgenländer sein.

Ein Bericht von Regionaut Herbert UNGER

Fotos: Herbert Unger