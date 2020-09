Im voll besetzten Pulverturm in Eisenstadt begeisterte Militärpfarrer Alexander M. Wessely am 5. 9.2020 mit seinen Anekdoten über seine Gäste im Kaffeehaus und beim Heurigen die Besucher. Wie in den Vorjahren stellte sich der Künstler unentgeltlich zur Verfügung, die Spenden der Besucher kommen Sozialprojekten in Eisenstadt zugute. Der Obmann des Seniorenbeirates Hans Skarits und Bürgermeister Mag. Thomas Steiner bedankten sich beim Künstler mit einem Geschenkkorb.