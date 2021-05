Anlässlich von "100 Jahre Burgenland" wurde die Ausstellung "In Interessanten Zeiten leben" gestern im kleinen Kreis von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil eröffnet.



EISENSTADT. Nach der Begrüßung von Geschäftsführerin Barbara Weißeisen-Halwax und einer kurzen Einführung durch das Kuratorenteam Günter Unger und Margit Fröhlich gewährten Gabi Laubner und Ina Laubner einen kurzen Einblick in das Leben und Schaffen Sepp Laubners. Moderator Alfons Haider führte sowohl die Zuschauer vor Ort als auch die Zuschauer via Livestream durch den Abend.

"Der junge Wilde" des Burgenlandes



In den 70er Jahren wurde Sepp Laubner als "Der junge Wilde" des Burgenlandes bezeichnet. Ausstellungen ins europäische Ausland und auch nach New York gingen einher mit vielfachen Auszeichnungen. Kurz vor seinem Ableben plante Laubner diese Retrospektive, die ihm das Land Burgenland anlässlich seines 100-jährigen Jubiläums widmet. "Sepp Laubner war aus meiner Sicht nicht nur ein großartiger Künstler – er war ein Botschafter des Burgenlandes", so Landeshauptmann Hans Peter Doskozil bei der Eröffnung über Sepp Laubner und sein Wirken. Lauber habe bis kurz vor seinem Tod selbst an der Vorbereitung dieser Ausstellung mitgearbeitet. „Es tut weh, dass er sie selbst nicht mehr erleben konnte", so LH Doskozil.

Sepp Laubners Entwicklung



In der Retrospektive wird Laubners Entwicklung sehr deutlich. Die anfangs noch erkennbaren burgenländischen Naturszenerien lösen sich zunehmend in einem Pigmentwirbel auf. Die Komposition von Farben, Linien und Kontrasten werden immer abstrakter und gleichzeitig fühlt der Betrachter eine satte Kraft und Sinnlichkeit. Lässt man sich kontemplativ auf Laubners Bilder ein, so spürt man intuitiv pannonische Lebenswelten. Laubners abstrakte Malerei der Gegenwart ist expressionistisch. Ein Blick in die Vergangenheit erzählt interessante Geschichten von interessanten Zeiten.