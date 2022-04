Am 17. April war es nach fast zweieinhalb Jahren wieder so weit: Bei der erstmaligen Trachtenausgabe des Musikerballs des Musikvereins im ausgebuchten Großhöfleiner Gemeindesaal wurde abermals ausgiebig getanzt, gefeiert und musiziert – und das bis in die frühen Morgenstunden.

GROSSHÖFLEIN. Eröffnet wurde die Ballnacht von einem Bläserensemble des örtlichen Musikvereins. Zu späterer Stunde folgten dann eine unterhaltsame Mitternachtseinlage, das traditionelle Ständchen der Musikantinnen und Musikanten sowie eine Tombola, bei der zahlreiche tolle Preise verlost wurden.

Ein Teil der "Krawallos" auf ihrem ersten Musikerball mit Jugendreferentinnen Magdalena Tinhof und Sarah Reinprecht. V.l.n.r: Magdalena, Anja, Cäcilia, Daniel, Athina, Moritz, Anna und Sarah

Foto: Nina Harter

Die Gruppe „Orpheus“ sorgte dafür, dass die Tanzfläche stets voll war. "Der Musikverein bedankt sich bei allen Gästen für’s Mitfeiern und den kurzweiligen Abend!"