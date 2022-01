"Himmlische Zeiten", eine Freche Komödie mit Tanz und Gesang am Sonntag 30.01.2022 um 19:30 Uhr im Kultur Kongress Zentrum Eisenstadt.

Was bleibt nach Wechseljahren und später Scheidung, nach Brigitte Woman und Dove Pro Age? In der Privatabteilung eines Krankenhauses treffen vier Frauen aufeinander: die Karrierefrau, die ihren Managerposten mit einer kosmetischen Generalüberholung gegen die Konkurrenz verteidigen will, die Junge, die kurz vor Torschluss ihr zweites Kind bekommt, die Hausfrau, deren Rente nicht zum Leben und nur knapp zum Sterben reicht, und die Vornehme, die nach dem Zusammenstoß mit einem hart geschlagenen Golfball unter Gedächtnisstörungen leidet.

Sie alle kämpfen mit dem Altwerden, mit den Symptomen des Verfalls, mit der Angst vor dem Ende und der Hoffnung auf ein Danach.

Liebenswerte Charaktere, schlagfertige Dialoge, urkomische Situationen und jede Menge Musik machen diesen Abend wieder zu einem unvergesslichen Erlebnis.

