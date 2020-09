Das Programm des heurigen Schwimmfestivals am Neusiedler See musste Corona-bedingt adaptiert werden. Die klassische und die doppelte Seequerung kann trotzdem stattfinden.

BEZIRK. Das 8. Schwimmfestival am Neusiedler See geht vom 12. bis zum 13. September über die Bühne. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation wurde der Termin von Juni auf September verschoben und das Programm adaptiert. Der Fokus der Veranstaltung wird deshalb heuer auf den zwei Hauptbewerben liegen. Die Abstimmungsprozesse mit den Gemeinden, Behörden und Partnern haben die Planung heuer besonders aufwendig gestaltet – aber nur so kann die Sicherheit der Schwimmer und Zuseher gewährleistet werden.

Klassische und doppelte Seequerung

Die klassische Seequerung über 3 Kilometer wird mittels Einzelstart in 15 Sekunden Abständen stattfinden. Geschwommen wird dabei vom Yachtclub Mörbisch zum Strandbad in Illmitz. Wie erstmals im Vorjahr steht auch heuer wieder die doppelte Seequerung über 6 Kilometer von Illmitz nach Mörbisch und wieder zurück auf dem Programm. Diese Herausforderung zieht auch internationale Athleten wie Weltmeister und Weltrekordhalter Christof Wandratsch aus Deutschland oder Extremschwimmer Romano Mobelli aus der Schweiz und den deutschen Weltmeister im Gehörlosen Schwimmen Nicky Lange an.

Start der doppelten Seequerung ist um 9 Uhr in Illmitz, die klassische Seequerung startet um 9.45 Uhr mittels Einzelstart im Yachtclub Mörbisch. Die Anmeldung findet heuer nur online unter www.schwimmfestival.at statt.