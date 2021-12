Brandereignis in Oggau mit tragischen Folgen.

OGGAU. Wie die Landespolizei Burgenland bestätigt, kam es am Donnerstag in Oggau zu einem Brandereignis. In der Folge musste eine 81-jährige Frau mit dem Hubschrauber in das AKH-Wien verbracht wurde.

Tod bestätigt

Erste Meldungen wonach die Frau verstorben sei, wurden vorerst widerrufen. „Nach Rücksprache mit der zuständigen Polizeiinspektion am heutigen Tag muss der Tod der Frau leider bestätigt werden“, teilte die Pressestelle der Landespolizeidirektion am Abend des 25. Dezember mit.

Fremdverschulden kann mit großer Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden.