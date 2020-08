Der ASKÖ BSV Pegasus Eisenstadt und der neu gegründete ASKÖ DC Burgenland eröffnen Mitte August das neue "Billard und Dart Sportzentrum Burgenland" in Eisenstadt.



EISENSTADT. Der Traditionsverein ASKÖ BSV Pegasus Eisenstadt ist übersiedelt und hat seine neue Spiel- und Sportstätte in der Eisenstädter Industriestraße 15-17 gefunden. Gemeinsam mit dem neuen Dartverein ASKÖ DC Burgenland wurde von Alfred Söls, Pegasus-Obmann Alfred Bitriol und Dart-Obmann Michael Rastovits das "Billard und Dart Sportzentrum Burgenland" gegründet.

Triathlon-Wettkampf am 14. August

Ab Mitte August stehen Gästen und Vereinsmitgliedern in der neuen Sportstätte sechs Pool-Billardtische, sieben Elektrodarts und drei Steeldarts zur Verfügung. Bis Ende August wird das Billard- und Dartspielen zum Kennenlernen sogar gratis angeboten. Zur Eröffnung wird am 14. August zu einem spannenden Triathlon-Wettkampf in den Bewerben Pool-Billard, Dart und Tischfußball geladen.