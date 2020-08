Am 24. August gegen Mittag brach im Dachbereich des Lokals in Trausdorf ein Brand aus.



TRAUSDORF. Bei dem Brandereignis waren weder Personen noch Tiere unmittelbar gefährdet, am Lokal entstand erheblicher Sachschaden. Die Feuerwehren aus Trausdorf und St. Margarethen waren sofort zur Stelle, um den Brand zu löschen.

Zweiter Brand im Lokal



Die Brandermittler des LKA Burgenland konnten als Brandursache bauliche Mängel sowie Wartungsmängel im Bereich der Rauchfangführung des Kamins feststellen. Bereits das zweite Mal, dass das Restaurant Opfer der Flammen wurde. Auch im April 2018 musste die Feuerwehr bereits ausrücken. Damals war ein elektrischer Defekt die Ursache.