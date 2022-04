Der Circus Alex Kaiser gastieren vom 15. bis zum 24. April 2022 in Eisenstadt, Mattersburger Straße 52, mit einem zweistündigen Programm.

EISENSTADT. Der deutsche Wanderzirkus Circus Alex Kaiser kehrt mit einer komplett neuen Vorstellung in die Landeshauptstadt zurück. Kaiser ist bereits Zirkusdirektor in 9. Generation. Seit über 270 Jahren existiert der Familienzirkus, der seine Ursprünge in München hat. Einige seiner Akrobaten und Schausteller kommen allerdings auch aus aller Welt.

Das Programm

Die kolumbianische Gruppe "Los Ortiz" führt Akrobatik hoch über den Köpfen der Zuschauer vor. Ihre größte Nummer ist das Todesrad. In 13 Metern Höhe laufen die Akrobaten wie in einem Hamsterrad und springe waghalsig durch die Lüfte. Der Name kommt davon, dass die Artisten nicht gesichert sind, sie gehen also jedes Mal ein Risiko ein.

Akrobatin Andrea Navratilova aus Prag verzaubert das Publikum mit atemberaubender Luftnetzakrobatik. Neben der vielseitigen Akrobatik, Clown Bartolini und Jongleur Maiwen spielen auch Tiere eine große Rolle in der Vorstellung. Zirkusdirektor Kaiser selbst stellt seine holländischen Friesenhengste zur Schau, seine Kinder zeigen Akrobatik am Pferderücken. Zudem treten der schnellsten Jongleur Europas Maiwen Kaiser sowie die Königin der Lüfte Alicia Kaiser mit Ihrer atemberaubenden Luftakrobatik.

