Mit dem vierten Lockdown haben auch die Gasthäuser wieder geschlossen. Viele Restaurants bieten im Lockdown ein Abhol- und/oder Lieferservice an. Dennoch müssen sie mit Umsatzverlusten reschnen.

Umsatzverlust von rund 70 Prozent in der Gastronomie

Auf dem Gelände des ehemaligen Meierhofes in Eisenstadt – unweit des Schlosses und in Sichtweite zum Schlossquartier – sind im Dezember die Bagger zugange. Bei den Arbeiten handelt es sich um bauvorbereitende Maßnahmen. In Zukunft sei hier ein neues Ärztezentrum geplant.

Neues Ärztezentrum ist geplant

Der starker Schneefall am 9. Dezember hält die Einsatzkräfte im Bezirk Eisenstadt auf Trab. Die Florianis waren mit mehreren Verkehrsunfällen beschäftigt.

Schneefall sorgt für Verkehrschaos im Bezirk Eisenstadt

Eine fixe Wildkamera hat im Wald bei Mörbisch nahe der ungarischen Grenze möglicherweise einen Wolf aufgenommen.

Mögliche Wolfssichtung bei Mörbisch

Eine internationale polizeiliche Zusammenarbeit führt zur Festnahme des mutmaßlichen Schleppers der am 19. Oktober 29 Menschen ins Burgenland gefahren hat und zwei geschleppte Personen ums Leben kamen. Der 19-jährige Lette wurde in seiner Heimat verhaftet und an die Staatsanwaltschaft Eisenstadt übergeben.

Hauptverdächtiger in Lettland festgenommen

Gerhard Krammer wird neuer Konservatoriums-Direktor. Das Joseph Haydn Konservatorium will bereits im Herbst 2022 mit dem Hochschulbetrieb starten. Neben personellen Veränderungen ist auch eine bauliche Erweiterung in Planung.

Krammer wird neuer Konservatoriums-Direktor