24 Stunden Burgenland Extrem im Sommer

Nachdem die Jubiläumstour um den Neusiedler See "24 Stunden Burgenland Extrem" covidbedingt mehrmals verlegt werden musste, war heuer extremes Schwitzen angesagt.

Extrem sommerliche Tour

Fotos von der Premiere in Mörbisch

Der Musical-Klassiker West Side Story feierte am 8. Juli 2021 Premiere auf der Seebühne Mörbisch.

West Side Story feierte Premiere

Sieg für Patrick Konrad

Der Neo-Eisenstädter Patrick Konrad gewinnt am 13. Juli als erst dritter Österreicher eine Etappe der Tour de France.

Wahl-Burgenländer gewinnt Tour-de-France Etappe

Fotos von der Premiere von Turandot

Am 14. Juli fand feierte die Produktion von Giacomo Puccinis Operndrama „Turandot“ Premiere im Steinbruch in St. Margarethen.

Premiere von Turandot in St. Margarethen

Aus für Hansagfood-Hofläden

Die Hansagfood-Hofläden schlossen mit dem 26. Juli endgültig ihre Türen.

Seit heute sind alle neun Hofläden geschlossen

Hitzewelle im Burgenland

In Eisenstadt wurden im Juni die meisten Hitzetage in Österreich gemessen. Dies hatte auch Folgen für den Neusiedler See.

Die Hitzewelle und ihre Auswirkungen für Natur und See