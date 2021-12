Eisenstadt „knackt“ 15.000 Einwohner-Marke



Die Landeshauptstadt wächst kontinuierlich. Von 2001 bis 2020 hat sich die Zahl der Bevölkerung um 30 Prozent erhöht.

Passionsspiele abgesagt

Die Spiele werden auf nächstes Jahr verschoben, teilten die Veranstalter mit.

So lief die Gastro-Öffnung im Bezirk Eisenstadt

Gastronomiebetriebe teilten zur Eröffnung nach langer Corona-Pause ihre Eindrücke.

"C'est la Mü" in Oslip

Kultur, Konzerte und wieder etwas Normalität waren in der Cselley Mühle in Oslip zu verspüren. An zwei Tagen fand das Festival "C'est la Mü" statt.

