Allerseelen-Gedenken

Das Militärkommando Burgenland, die Landesregierung und die Stadt Eisenstadt sowie die Blaulichtorganisationen gedachten am 2. November der Gefallenen und Opfer der beiden Weltkriege, der im Dienst und bei Auslandseinsätzen verunglückten Angehörigen des Bundesheeres sowie den verstorbenen Bediensteten der Landesregierung, der Stadt und der Einsatzorganisationen. Auch der Jahrestag des Terroranschlags in Wien war Thema.

Allerseelen-Gedenken an Kriegs- und Terror-Opfer

Auseinandersetzung in Klingenbach

Am 4. November wurde der Klingenbacher Bürgermeister Richard Frank laut eigener Aussage von einem Asylwerber attackiert und sein Auto wurde beschädigt.

Auto von Bürgermeister Frank von Asylwerber attackiert

Stadt Eisenstadt und Esterhazy

Eisenstadt und Esterhazy gründen die Schlosspark GsbH, die die Zusammenarbeit im Schlosspark für die nächsten 30 Jahre regeln soll.

Schlosspark GmbH ist unterzeichnet

Photovoltaik-Park Wimpassing

Ein geplanter Photovoltaik-Park von rund 52 Hektar spaltet die Gemeinde in Wimpassing. Die ÖVP will die Bevölkerung per Volksbefragung abstimmen lassen. Der Antrag scheiterte aber mehrmals am Gemeinderat.

Antrag für Volksbefragung abgelehnt

Der Martinikirtag in Eisenstadt

In Eisenstadt wurde der Landesfeiertag mit dem Martinikirtag, mit einem Sicherheitskonzept samt abgesperrtem Bereich in der Fußgängerzone, gefeiert.

Das war der Martinikirtag 2021 in Eisenstadt

Elf Millionen investiert

Die österreichische Babyartikelmarke MAM investierte rund elf Millionen Euro in ihr neues Forschungs- und Entwicklungszentrum in Großhöflein.

MAM-Forschungszentrale in Großhöflein eröffnet

Doch keine Weihnachtsmärkte

Immer mehr Gemeinden und Veranstalter sagen die geplante Adventmärkte aufgrund der Corona-Pandemie ab.

Absagenflut für die Weihnachtsmärkte

Lockdown kurz vor Weihnachten

Am 22. November bis zum 12. Dezember geht Österreich in einen erneuten Lockdown für alle. Dem Handel droht ein immenser Verlust im so wichtigen Weihnachtsgeschäft.

Lockdown "bitter" für den Handel