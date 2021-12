Neusiedler See Radmarathon

Mörbisch verwandelte sich von 2. bis 3. Oktober zu Österreichs Sporthauptstadt. Denn es wurde beim 29. Neusiedler See Radmarathon, beim 10. Mörbischer Einzel- und Paarzeitfahren sowie beim 20. Mörbischer Lauftag fleißig geradelt und gelaufen.

Zwei Flüchtlinge tot

Am 19. Oktober hat ein Schlepper 29 Menschen aus Syrien illegal über die Grenze ins Burgenland gefahren. Zwei geschleppte Personen konnten nur mehr tot aufgefunden werden. Im Dezember wurde der mutmaßliche Täter, ein 19-jähriger Lette festgenommen.

Hallenbad Eisenstadt

Über den Sommer wurde das Hallenbad in Eisenstadt um rund 1,6 Millionen Euro saniert. Am 8. Oktober wurde die Schwimmstätte planmäßig wiedereröffnet.

Restaurant Eröffnung

Am 11. Oktober wurde das neue Flagship-Restaurant von Mc Donald's in Eisenstadt offiziell eröffnet.

Zwang beim Essen

Eine Kindergärtnerin aus dem Nordburgenland ist am 12. Oktober am Landesgericht Eisenstadt zu einer bedingten Haftstrafe von einem Jahr verurteilt worden, weil sie Kinder zum Essen gezwungen haben soll.

Pilotprojekt SonnenWein

Das Weingut Liegenfeld stellt in einem ihrer Weingärten in Donnerskirchen ein Photovoltaik-Anlage auf. Dabei handelt es sich um ein Pilotprojekt in der Region, das wissenschaftlich begleitet wird.

Diebstahl in der Landespolizeidirektion Eisenstadt

55.000 Euro wurden aus einem Tresor aus der Landespolizeidirektion in Eisenstadt entwendet.

Schlossquartier Eisenstadt

Ein 120 Zimmer-Hotel, 60 Wohnungen und Büros entstehen in Eisenstadt. Am 21. Oktober wurde die Dachgleiche für das rund 55 Millionen Euro teuere Projekt gefeiert.

