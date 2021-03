Die Bezirksblätter Burgenland suchen anlässlich „100 Jahre Burgenland“ historische Fotos – und Sie können uns dabei helfen.

BURGENLAND. Wir würden uns freuen, wenn Sie in Ihren Fotoalben und -archiven stöbern und uns maximal drei Bilder schicken – mit ein paar Zeilen, wann etwa und wo die Fotos aufgenommen worden sind, was genau zu sehen ist und eventuell, was sie persönlich mit diesem Foto verbindet.

Jedes Motiv ist willkommen

Bei den Fotomotiven gibt es keine Einschränkungen. Fotos von alten Gebäuden, Straßen und Dorfplätzen sind genauso willkommen wie von privaten und/oder öffentlichen Festen, besonderen Anlässen, Kultur- und Sportereignissen, Freizeitaktivitäten oder einfachen Alltagsszenen.

Teilnahmebedingungen und weitere Infos unter meinbezirk.at/bgld/altefotos.





Zwei Familienfotos aus Unterpullendorf

Hochzeit des Bruders von Agnes Scheder (Großmutter von Helga Roszenichs), der leider nach dem Krieg verstorben ist.

Foto: Helga Roszenich

Agnes Scheder, die Großmutter von Helga Roszenich, als junge Frau mit ihrem Bruder Josef

Foto: Helga Roszenich

Strohaus in Unterpullendorf

Das Elternhaus (Eltern Agnes und Anton Scheder von Helga Roszenich) in der Thilingasse (ehemals, jetzt Unterpullendorf 49). Ein ehemaliger Soldat nach dem Krieg hat Großvater besucht und ihm dieses Foto geschenkt.

Foto: Helga Roszenich

Bahngasse in Unterpullendorf

Ansicht der Bahngasse in Unterpullendorf

Foto: Helga Roszenich

Ortsansicht von Klein Warasdorf

Ortsansicht von Klein Warasdorf

Foto: Gertrud Suck

Unterpullendorf

Der Bruder von Helga Roszenich mit Unterpullendorferinnen.

Foto: Helga Roszenich

Dreschmaschine in Kleinwarasdorf (ca. 1942/43)

Die erste Dreschmaschine des Vaters von Gertrud Suck im Hof ihrer Tante. Der Kleine ist ihr Cousin.

Foto: Gertrud Suck

Begräbnis in Kleinwarasdorf (1954)

Das Begräbnis des Cousins von Gertrud Suck im Hof.

Foto: Gertrud Suck

Familienfoto aus Unterpullendorf

Fünf Kinder der Großeltern von Helga Roszenich. Alle wurden im Strohhaus in der Thilingasse (ehemals, jetzt Unterpullendorf 49) geboren.

Foto: Helga Roszenich

Asphaltierungsarbeiten in Bubendorf (1969)

Asphaltierungsarbeiten in Bubendorf, am Foto sind die Töchter Claudia und Manuela mit ihrer Mutter Emilie sowie Großmutter Aloisia zu sehen.

Foto: Jennifer Bredl

Anna und Josef Maszlovits aus Lutzmannsburg (Mitte der 70er Jahre)

Die Urgroßeltern von Hannes Maszlovits, der uns dieses Foto zugesandt hat.

Foto: Hannes Maszlovits

Ortsansicht Hauptstraße Rattersdorf

Ortsansicht Hauptstraße Rattersdorf

Foto: Anita Maier

Oberpullendorf: Umbau der Bezirkshauptmannschaft

Umbau der BH Oberpullendorf

Foto: Kulturabteilung des Amtes der Burgenländischen Landesregierung

Historisches Foto von Nikitsch

Nikitsch

Foto: Monika Palatin

Lockenhaus 1953 und 2021

Die Fotos von 1953 sind aus der Sammlung von Thomas Nothnagel, der diese in einem Internet-Flohmarkt im Original erstanden hat. Rita Loibl, die uns diese Foto geschickt hat, bekam die Erlaubnis, sie zu veröffentlichen. .

Lockenhaus 1953 und 2021

Foto: Rita Loibl

Oberpullendorf: Czeban Villa

Oberpullendorf: „Große Brücke“ 1922, Czeban Villa

Foto: Oskar Koger

Nikitsch

Ein historisches Foto von Nikitsch

Foto: Monika Palatin

Heurechen in Lockenhaus 1960

Rita Loibl schickt uns dieses schöne Foto aus dem Jahr 1960. Zu sehen sind ihre Eltern, ihr Großvater und ihre Cousine beim Heurechen am Pullersberg in Lockenhaus. Vom Ort, der im Hintergrund zu sehen ist (Kirche und Burg sind markant), wurde zu Fuß auf die Pullersberg-Wiesen gegangen, wo die Mutter auch als Kind bereits die Kühe auf die Weide hingeführt hat. Später dann konnte mit dem Balkenmäher motorisiert die Wiese erreicht werden.

Heurechen am Pullersberg in Lockenhaus.

Foto: Rita Loibl

Dorftrommler Lockenhaus 1979

Auf diesem Bild von Rita Loibl ist der letzte Dorftrommler von Lockenhaus zu sehen – ihr Großvater Andreas Kaufmann, hier in seiner Alltagskleidung mit dem im Burgenland früher üblichen „Fiata" (Fürtuch). Er war Gemeindebediensteter und zu einer seiner Aufgaben gehörte es, durch das Dorf zu fahren (mit seinem Fahrrad) und auf einigen bestimmten Plätzen dringende Nachrichten der Gemeinde zu verkünden, zum Beispiel, wenn etwa das Wasser vom Wasserverband für eine bestimmte Dauer abgedreht wurde. Begonnen wurde mit einem Trommelwirbel und den Worten „Es wird kundgemacht.....". Dies führte er bis Ende der 1970er Jahre durch, bis danach meist die Feuerwehr mit Lautsprechern durch den Ort gefahren ist und solche Nachrichten verbreitet hat.

Andreas Kaufmann als Dorftrommler in Lockenhaus

Foto: Rita Loibl

Hauptplatz von Lutzmannsburg

Der Hauptplatz war und ist das Zentrum der Gemeinde Lutzmannsburg. Die evangelische Kirche steht hier im Mittelpunkt.

Foto: Gemeinde Lutzmannsburg

BH Oberpullendorf

Die Bezirkshauptmannschaft Oberpullendorf wurde 1908 fertiggestellt und steht heute unter Denkmalschutz. In den 90er Jahren wurde das Gebäude innen und außen generalsaniert.

Foto: Eva Plank

Ehemaliges Gemeindeamt Lackendorf