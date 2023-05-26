Landesmeister und mehr Sicherheit
Die Meldungen des Tages aus dem Burgenland
Die RegionalMedien Burgenland haben die wichtigsten Meldungen des Tages aus dem Burgenland für dich zusammengefasst.
- "Es warad wengan Wossa" hieß vor kurzem bei einer Veranstaltung der GRÜNEN Eisenstadt im Landesmuseum. Reinhard Perfler vom Institut für Siedlungswasserbau, Industriewasserwirtschaft und Gewässerschutz (SIG) der BOKU Wien hielt einen Impulsvortrag zum Thema Wasser. - hier geht es zum Beitrag
- Lange gefordert und jetzt endlich Wirklichkeit. An der Eisenbahnkreuzung Eisbachstraße in Eisenstadt wurden Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit gesetzt. Der Bahnübergang wurde mit einer vierteiligen Schrankenanlage mit Lichtzeichen ausgestattet. - hier geht es zum Beitrag
- Der Gemeinderat der Marktgemeinde Gols hat im August 2022 den überparteilichen Beschluss gefasst, den projektierten Standort für das neue Krankenhaus Gols zu widmen. - hier geht es zum Beitrag
- Höhen und Tiefen erlebte Kochlehrling Theresa Putz bei der aktuellen Sendung von "The Taste". Die Wolfauerin ist die letzte Kandidatin im Team Blau von Nelson Müller. - hier geht es zum Beitrag
- Das GYM Oberschützen durchbrach die Schülerliga-Dominanz des Nordburgenlands im Fußball und holte den Landesmeistertitel. - hier geht es zum Beitrag
- Der Güssinger Thomas "Tommy" Klepeisz und seine Ulmer stehen im Halbfinale der deutschen Basketball Bundesliga (BBL). In der Play-Off Viertelfinalserie schalten die Ulmer sensationell den deutschen Serienmeister Alba Berlin aus. - hier geht es zum Beitrag
- Das Pflegekompetenzzentrum in der Gemeinde Schandorf ist das erste dreisprachig geführte Altenwohn- und Pflegeheim im Burgenland mit den Sprachen Deutsch, Kroatisch und Ungarisch. - hier geht es zum Beitrag
