Landesmeister und mehr Sicherheit
Die Meldungen des Tages aus dem Burgenland

  26. Mai 2023, 18:30 Uhr
Redaktion
Stefan Schneider
Das Team vom BG/BRG Oberschützen ist Schülerliga-Landesmeister. | Foto: GYM Oberschützen
7Bilder
  • Das Team vom BG/BRG Oberschützen ist Schülerliga-Landesmeister.
  • Foto: GYM Oberschützen
  • hochgeladen von Michael Strini

Die RegionalMedien Burgenland haben die wichtigsten Meldungen des Tages aus dem Burgenland für dich zusammengefasst. 

  • "Es warad wengan Wossa" hieß vor kurzem bei einer Veranstaltung der GRÜNEN Eisenstadt im Landesmuseum. Reinhard Perfler vom Institut für Siedlungswasserbau, Industriewasserwirtschaft und Gewässerschutz (SIG) der BOKU Wien hielt einen Impulsvortrag zum Thema Wasser. - hier geht es zum Beitrag
  • Lange gefordert und jetzt endlich Wirklichkeit. An der Eisenbahnkreuzung Eisbachstraße in Eisenstadt wurden Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit gesetzt. Der Bahnübergang wurde mit einer vierteiligen Schrankenanlage mit Lichtzeichen ausgestattet. - hier geht es zum Beitrag
  • Der Gemeinderat der Marktgemeinde Gols hat im August 2022 den überparteilichen Beschluss gefasst, den projektierten Standort für das neue Krankenhaus Gols zu widmen. - hier geht es zum Beitrag
  • Höhen und Tiefen erlebte Kochlehrling Theresa Putz bei der aktuellen Sendung von "The Taste". Die Wolfauerin ist die letzte Kandidatin im Team Blau von Nelson Müller. - hier geht es zum Beitrag
  • Das GYM Oberschützen durchbrach die Schülerliga-Dominanz des Nordburgenlands im Fußball und holte den Landesmeistertitel. - hier geht es zum Beitrag
  • Der Güssinger Thomas "Tommy" Klepeisz und seine Ulmer stehen im Halbfinale der deutschen Basketball Bundesliga (BBL). In der Play-Off Viertelfinalserie schalten die Ulmer sensationell den deutschen Serienmeister Alba Berlin aus. - hier geht es zum Beitrag
  • Das Pflegekompetenzzentrum in der Gemeinde Schandorf ist das erste dreisprachig geführte Altenwohn- und Pflegeheim im Burgenland mit den Sprachen Deutsch, Kroatisch und Ungarisch. - hier geht es zum Beitrag
Das Team vom BG/BRG Oberschützen ist Schülerliga-Landesmeister. | Foto: GYM Oberschützen
Das geplante Krankenhaus in Gols spaltet weiter die Gemüter. | Foto: Nikolaus Gracher
"Es warad wengan Wossa": Die Reihen im Landesmuseum waren gut gefüllt. | Foto: Sabine Jandl-Jobst
Theresa Putz darf sich über das Weiterkommen freuen und will nächste Sendung wieder Vollgas geben. | Foto: Sat1/Jens Hartmann
Mit der Schrankenanlage Eisbachstraße sind nun alle Eisenbahnkreuzungen Eisenstadts auf dem höchsten Sicherheitsstand. | Foto: ÖBB
Die Sensation ist perfekt: Der Güssinger Thomas "Tommy" Klepeisz und seine Ulmer bezwingen Serienmeister Alba Berlin. | Foto: Felix Steiner
