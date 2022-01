Seit dem 11. Jänner kann man im Gemeindeamt von Loretto den "Lorettaner Gutschein" mit einem Wert von fünf Euro erwerben. Dieser Gutschein kann bei allen Wirtschaftstreibenden und Dienstleistern in Loretto eingelöst werden, die an diesem Projekt teilnehmen.

LORETTO. Die Gemeinde Loretto hat seit dem 11. Jänner ein Ortsinternes Zahlungsmittel: Den "Lorettaner Gutschein". Mit diesem Gutschein will der Gemeinderat, die Dorfbevölkerung animieren, vermehrt im eigenen Ort einzukaufen und so „ortsintern die Wirtschaftsbetriebe fördern.“ Die Gutscheine kann man, wie der Name verrät, nur bei den teilnehmenden Dienstleistenden und Wirtschaftstreibenden im Ort selbst einlösen. Bei Betrieben in den Nachbarortschaften Stotzing und Leithaprodersdorf ist das hingegen nicht möglich.

Die Gutscheine möchte die Gemeinde außerdem dafür verwenden, um die noch ausstehenden Gratulationen aus den Jahren 2020 und 2021 nachzuholen, die – wie so vieles Andere auch – durch die Pandemie nicht möglich waren. Ab dem 11. Jänner soll dies seitens der Gemeinde nachgeholt werden, heißt es in einer Aussendung.

Der "Lorettaner Gutschein" hat eine Hohlprägung mit der Zahl 5, eine Amtsstampiglie und Unterschrift, eine fortlaufende Seriennummern sowie die Lesbarkeit in Brailleschrift für Menschen mit Sehbehinderung dienen als Sicherheitsmerkmale.

Für die Annahme von Gutscheinen und deren Refundierung sei keine Vereinbarung mit der Gemeinde erforderlich. Mit Bekanntgabe einer Kontoverbindung würden die gesammelten Gutscheine rückerstattet, wird seitens der Gemeinde erklärt.