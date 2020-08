Im Rahmen des Eisenstädter Ferienspiels veranstaltete die Sportunion einen Actionday auf der neuen Leichtathletikanlage.

EISENSTADT. Bei hochsommerlichen Temperaturen hatten die Kinder die Möglichkeit, bei verschiedensten Sportstationen Geschick zu beweisen. Airtrack, Rhythmische Gymnastik oder auch Leichtathletik-Stationen wie Weitsprung oder Sprint standen zur Auswahl.

Zwischendurch gab es immer wieder kleine Abkühl-Pausen, bei denen die Kinder in Badekleidung durch die Sprinkleranlage laufen durften. Das war bei den sommerlichen Temperaturen auch nötig. Zum Abschluss durfte sich jede Teilnehmer über eine actionday-Finisher Medaille freuen. Auch Bürgermeister Thomas Steiner, Vizebürgermeister Istvan Deli und Stadträtin Renée Maria Wisak statteten der Veranstaltung einen Besuch ab und waren begeistert vom bunten Treiben auf der Leichtathletikanlage.

Gelungener Sport-Start



„Auch wenn uns die Corona-Pandemie noch immer in Atem hält, dürfen wir nicht auf Bewegung und Sport vergessen! Wir hatten es immerhin mit der längsten Sportpause seit 75 Jahren zu tun. Deshalb ist es uns wichtig, dass wir den Kindern die Vorteile von Bewegung und Sport wieder näher bringen und unsere actionday Tour langsam wieder anlaufen lassen, natürlich unter den entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen“, so Sportunion-Burgenland-GF Patrick J. Bauer.

Der erste kleine Neustart der actionday Tour ist im Rahmen des Eisenstädter Ferienspiels gelungen. Der nächste größere actionday Tourstopp findet bereits am 8. August von 15 bis 18 Uhr im Seebad Breitenbrunn statt.