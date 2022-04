Nach seinem großen Erfolg bei den Blind Auditions (wir berichteten), konnte sich der 14-jährige Eisenstädter Paul Pilshofer auch in den "Battles" gegen zwei Mädchen durchsetzen und steht nun am 29. April im Halbfinale von "The Voice Kids of Germany"

EISENSTADT/BERLIN. Paul hat die nächste Hürde in der deutschen Gesangstalente-Show gemeistert: Der junge Eisenstädter überzeugte seine beiden Coaches Michi & Smudo mit dem Lied "Dancing on my own" von Calum Scott, das er gemeinsam mit seinen zwei Konkurrentinnen Katharina und Alicia zum Besten gab. Wobei: "Wenn man gemeinsam Musik macht, spürt man keine Konkurrenz", erklärt Paul. Hier das Video zu seinem Sieg:

Der nächste Ed Sheeran?

"Damit hab ich jetzt am wenigsten gerechnet", sagte der bescheidene Sänger, nachdem ihm Smudo zum Sieger des "Battles" erklärt hatte. Obwohl klar ist: Paul ist ein großes Talent, die Coaches überschlagen sich schon fast mit Lob und rosigen Karriereaussichten. Der 14-Jährige wird von einigen Coaches sogar schon mit dem Pop-Star Ed Sheeran verglichen. Auch die deutsche Bild-Zeitung fragte bereits kurz nach seinem ersten Auftritt in einem Online-Bericht: "Wird ER der neue Ed Sheeran?"

Halbfinale am 29. April

Als nächster Karriereschritt steht für Paul aber zunächst einmal das Halbfinale von "The Voice Kids of Germany" am 29. April am Programm. Dort will er in den sogenannten "Sing-Offs" die letzte Hürde vor dem großen Finale nehmen.

