Am Sonntag brannte ein abgestelltes Fahrzeug, das in Großhöflein bei einem Waldweg abgestellt war. Die Freiwillige Feuerwehr konnte den Brand löschen und einen einen Brand im Wald verhindern.



GROßHÖFLEIN. Beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Großhöflein stand am Sonntag ein Fahrzeug, welches in einem Waldstück von Spaziergängern abgestellt wurde, bereits im Vollbrand.

Durch das schnelle Alarmieren und das schnelle Ausrücken konnte schlimmeres verhindert werden, da es bereits links und rechts von dem Waldweg zu einem kleinen Flurbrand gekommen war, berichtet die Feuerwehr in ihrer Aussendung.