Am Mittwochabend ereignete sich auf der S31, zwischen den Abfahrten Eisenstadt-Süd und Eisenstadt-Ost ein Verkehrsunfall, bei dem mehrere Personen verletzt wurden.

EISENSTADT. Am Mittwoch, den 22. Juli kurz nach 22 Uhr kam es auf der S31 zu einem schweren Verkehrsunfall. Zwischen den Abfahren Eisenstadt-Süd und Eisenstadt-Ost stießen ein PKW und ein Klein-LKW frontal zusammen. Vier Personen wurden bei dem Unfall verletzt, zwei weitere Personen wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten mittels hydraulischem Rettungssatz befreit werden. Alle Verletzten Personen wurden von den Rettungskräften in das Krankenhaus gebracht. Die Aufräumarbeiten an der Unfallstelle von Feuerwehr und Asfinag dauerten über dreieinhalb Stunden.