Für Beethoven-Fans und Kultur-Interessierte wird in Eisenstadt anlässlich des heurigen Beethoven-Gedenkjahres am 10. September eine Führung auf dessen Spuren angeboten.

EISENSTADT. Zum heurigen Beethoven-Gedenkjahr anlässlich des 250. Geburtstages des Komponisten gibt es am Donnerstag, dem 10. September 2020 eine Führung auf dessen Spuren in Eisenstadt. Treffpunkt und Start für den Rundgang ist beim Haus der Begegnung in Eisenstadt. Die Führung führt in die Haydnkirche, weiter zum Schloss Esterházy, in die obere Haydngasse und wieder zum Haus der Begegnung zurück. Zum Abschluss erwartet die Teilnehmer noch ein Kurzkonzert von Studierenden des Joseph Haydn Konservatoriums.

Nähere Infos

Start ist um 14 Uhr, die Führung wird ca. 90 Minuten dauern

Treffpunkt: Vor dem Haus der Begegnung (Kalvarienbergplatz 11, 7000 Eisenstadt)

Eintritt: Freie Spende

Für die Teilnahme wird um eine Anmeldung bis 6. September im Haus der Begegnung Eisenstadt oder unter 02682 632 90 bzw. bildungshaus@hdb-eisenstadt.at gebeten.