In der Rotkreuz-Ortsstelle Mörbisch standen heuer Neuwahlen auf dem Programm. Ortsstellenleiterin Hildegard Lang wurde in ihrer Funktion bestätigt.

MÖRBISCH. Am Freitag, dem 21. August 2020 wurde in der Rotkreuz-Ortsstelle Mörbisch am See neu gewählt. Die Wahl leitete Bezirksstellenleiter Herbert Stangl. Es freut mich, dass sich das gesamte Team der Ortsstelle erneut der Wahl gestellt hat und dass alle in ihren Funktionen bestätigt wurden", freut sich Hildegard Lang. "Das ist für mich ein deutliches Zeichen für unsere gute Zusammenarbeit und es zeigt mir, dass wir auf einem guten gemeinsamen Weg sind." Die Ortsstellenleitung ist nun für weitere vier Jahre im Amt.