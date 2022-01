Bei Hochzeitstorten scheint das Motto zu gelten: je pompöser, ausgefallener und dramatischer, desto besser. Wer einmal in die Welt der wunderbar verzierten Kuchen abtaucht, der kommt so schnell nicht wieder zurück.



Immer wieder entdeckt man neue, faszinierende Kreationen, die mehr Kunstwerk als Kuchen sind. Bei einer mehrstöckigen Torte muss darauf geachtet werden, eine Füllung zu wählen, die nicht zu weich ist. Die Torten sind mit Fondant abgedeckt und auch die Verzierungen bestehen meistens aus dieser Zuckermasse. Man kann die Torte aber auch mit echten Blumen verzieren lassen. Manchmal werden zusätzlich verzierte, aber nicht essbare „Unterbauten“ unter die Torte gestellt, damit sie größer erscheint. Teilweise werden die Torten auch mit Satinbändern verziert. Man muss individuell entscheiden, ob alles an der Torte essbar sein soll oder ob man ein wenig schummeln wollen.

Süßes Buffet

Manchmal ist die Hochzeitstorte auch nur ein Teil eines Nachspeisenbuffets. Die Hochzeitstorte muss dann nicht so groß sein, jeder kann sich nehmen, was ihm schmeckt und es ist auf jeden Fall genug für alle da. Außerdem kann man kleine Leckereien wie Cupcakes, Minitörtchen, Pralinen oder Muffins bunt verzieren und optisch sehr ansprechend dekorieren. Ein süßes Buffet hat außerdem den Vorteil, dass dadurch eine lockere Atmosphäre geschaffen wird.

Naked Cakes

Seit einigen Jahren verzaubern uns Naked Cakes auf Hochzeiten. Statt aufwendig mit Fondant überzogen und eingehüllt in eine dicke Zuckerschicht zeigen Naked Cakes ihre einzelnen Schichten und sind statt mit Marzipan meist mit echten Blüten oder frischem Obst verziert. Etwas bedeckter sind die „nackten“ Torten in der kommenden Hochzeitssaison: Half Naked Cakes sind in gewisser Weise ein Kompromiss zwischen klassischer Fondanttorte und Naked Cake. Hierbei sind die einzelnen Böden zwar auch zu erkennen, allerdings sind sie etwas mit Tortencreme oder Sahne überzogen.