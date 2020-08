Egal ob kleine oder große Hunde: von Welpen- über Junghundekurse bis zu Sporthundetraining reicht das Angebot in Hornstein.

HORNSTEIN. Offiziell wird die Hundeschule in Hornstein im Herbst durchstarten – die letzten bürokratischen Hürden, sprich die Umwidmung des Platzes zum Hundesportplatz, werden bald übersprungen sein.

„Wir haben super Trainer“



Rainer Lenz von der Ortsgruppe Hornstein des Österreichischen Hundesportverbands freut sich bereits auf den Start: „Wir haben ein Top-Team mit viel Erfahrung. Die Trainerin für Welpenkurse war zehn Jahre lang bei der Rettungshundestaffel, unser Trainer für Unterordnung ist ÖKV-geprüft und zusätzlich Trainer für Problemhunde, im Bereich des Hundesports haben wir einen österreichweit bekannten Ausbilder.“

Qualität statt Masse



Dieser Fokus auf Qualität bewog Lenz dazu, eine eigene Hundeschule ins Leben zu rufen. „In den meisten Hundeschulen geht es nur noch um Massentraining. Da stehen finanzielle Aspekte im Vordergrund, werden Trainings mit 30 Hunden durchgeführt. Wir wollen das anders betreiben, wollen unseren Platz klein und fein halten und Qualität anbieten“, erklärt Lenz, der selbst seit 15 Jahren Hundesport betreibt, dass in Hornstein individuell auf jeden Hund eingegangen wird.

Ausbildung der Kleinen



Die hohe Qualität zeigt Lenz am Beispiel des Welpentrainings. „Das ist weit mehr als eine Stunde pro Woche mit dem Hund am Hundeplatz. Junge Hunde müssen sich an das Leben zwischen den Menschen gewöhnen. Deswegen ist beim Spazierengehen mit den Welpen auch mal ein Pferd dabei oder die Gruppe trifft sich gemeinsam in der Stadt für einen Spaziergang, damit sich die Hunde im jungen Alter an diese Situationen gewöhnen“, erklärt Lenz.

„Hunde brauchen Erziehung“



Momentan wird in Hornstein noch privat zweimal pro Woche mit den Hunden geübt, das soll sich bald ändern. „Immer mehr Menschen halten Hunde. Doch die Hunde brauchen auch eine ordentliche Erziehung, um sich wohlzufühlen. Genau dafür wollen wir da sein und ein breitgefächertes Training für die Hunde, aber auch für die Besitzer anbieten“, erklärt Lenz.

Interessierte haben die Möglichkeit, unkompliziert unter 0664 3078704 mit Rainer Lenz in Kontakt zu treten.