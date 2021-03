Das neue Tourismusgesetz sieht die Auflösung der regionalen Tourismusverbände vor. In Zukunft wird es nur noch drei Verbände geben: Nord, Mitte und Süd. Die Gemeinden Loretto, Leithaprodersdorf und Hornstein würden ins Mittelburgenland wandern und wehren sich nun gegen diesen Verordnungsentwurf.

BEZIRK. „Unsere Gemeinden sollen in den Verband Mittelburgenland-Rosalia wandern, das ergibt für uns keinen Sinn, wir sind alle typisch nordburgenländische Gemeinden“, so die Bürgermeister unisono. Der Verordnungsentwurf wurde den Gemeinden übermittelt. Aktuell können die Gemeinden Stellungnahmen abgeben, so Bürgermeister der Marktgemeinde Hornstein Christoph Wolf (ÖVP): „Wir haben natürlich eine Stellungnahme abgegeben, Hornstein liegt am Fuße des Leithagebirges. Eine Zuordnung zur Rosalia wäre schlicht falsch!“

Kritik auch aus Loretto und Leithaprodersdorf

„Ich kenne niemanden, der unsere Gemeinde als typisch für das Mittelburgenland und die Region Rosalia bezeichnen würde“, erklärt Bürgermeister von Leithaprodersdorf Martin Radatz (ÖVP). Auch Markus Nitzky (ÖVP) aus Loretto wundert sich über die Aufteilung: „Bis jetzt waren unsere Gemeinden im Tourismusverband Eisenstadt-Leithaland vertreten, die Zusammenarbeit in der bisherigen Organisation hat einwandfrei funktioniert.“ Die regionalen Tourismusverbände werden durch die Landesregierung aufgelöst und in drei zentrale Verbände neu geschaffen.

Verbindung zu Eisenstadt

Wolf sieht die Zusammenarbeit in Zukunft gefährdet: „Zahlreiche Wanderrouten und Mountainbike-Stecken starten auf Hornsteiner Hotter und enden direkt in Eisenstadt. Bis jetzt konnten wir einfach Projekte im Tourismusverband Eisenstadt-Leithaland umsetzen. Wie soll das künftig effizient funktioniert, wenn dort unterschiedliche Zuständigkeiten gegeben sind?“, fragt sich Wolf.

Chance für die Region

Das Land Burgenland sieht die Einteilung der drei Gemeinden in den Verband Mittelburgenland-Rosalia als Potenzial für die Region. „Das Mittelburgenland ist als Tourismusdestination ungemein ausbaufähig. Aufgrund der im Vergleich zu den starken Tourismusregionen "Südburgenland" und "Neusiedlersee" geringen tourismuswirtschaftlichen Größe hatte dieses Gebiet bisher nicht die erforderliche Aufmerksamkeit erhalten, welche es jedoch verdienen würde. Die geografischen Gegebenheiten und die tourismuswirtschaftlichen Notwendigkeiten und Möglichkeiten sind sehr ähnlich. Die neu geschaffene Region "Mittelburgenland-Rosalia" bietet nun eine zusammenhänge Erzählung unter anderem für die Bereiche ganzjähriges Genuss-Wandern und Radfahren/Mountenbiken in Verbindung mit Wein und Genuss. Auch im Bereich Pferd und Reiten gibt es hier vielfältige Möglichkeiten, welche erst durch eine enge und fokussierte Zusammenarbeit in dieser Region gehoben werden können," so die Stellungsnahme aus dem Büro des Tourismusreferenten der Burgenländischen Landesregierung.