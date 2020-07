Dieses Jahr geht es nicht ans Mittelmeer? Nicht nach Spanien? Nicht nach Portugal? Das Equiliber Reitkunstzentrum Wulkaprodersdorf holt das Feeling der iberische Halbinsel nach Österreich!

WULKAPRODERSDORF. Beim Equestrian Theatre erwartet Sie eine faszinierende open-air Reitshow des südspanischen Ensembles Artequus Thèâtre mit Tanz und Livemusik. Zur Einstimmung werden exquisite, portugiesische Weine und spanische Tapas gereicht – zubereitet von zwei Haubenköchen. Es findet jeweils eine Veranstaltung am 6., 7., 8. (Start Showprogramm ab 21 Uhr) und 9. August (Star Showprogramm ab 12 Uhr) im Equiliber Reitkunstzentrum Wulkaprodersdorf statt.

Leitung unter Alejandro Barrionuevo

Eine iberische Nacht voller Zauber, die die Kulturen der iberischen Halbinsel fusioniert, unter der Leitung des spanischen Reitkünstlers und Choreographen Alejandro Barrionuevo erwartet Sie. In der Matinée am Sonntag kommen dann auch die Kinder (vergünstigte Eintrittspreise) mit z.B. anschließendem Pferde streicheln und Pony reiten auf ihre Kosten.

Foto: Ibero - Equestrian Theatre

Ticketpreise

Tickets sind Online über ÖTicket und bei allen Öticket Vorverkaufsstellen erhältlich.

Normalpreis: 95 €

Studenten: 60 €

Schüler: 40 €

Abendkasse: 100 €

Alle Preise inklusive Tapas und einem Aperitif solange der Vorrat reicht.

Conception: Alejandro Barrionuevo | Co-Producer: Robert Stodulka & Dorothee von Laer | Produced by: Bettina Beck and the Equiliber Showteam | Artistic Director: Alejandro Barrionuevo | Music Direction: Manuel Olmo | Musicians: Ramón Barranquero, Juan Manuel Lucas, Manuel Olmo | Riders: Alejandro Barrionuevo, Ana Gutierrez Garesse, Ana Lorenzo Rodriguez, Bettina Beck, Saskia Rose Charvat, Romana Englich, Laura Katschnig, Barbara Schönher, Raphaela Stumpfer

Foto: Ibero - Equestrian Theatre

Über das Reitsportzentrum

Dorothee von Laer kaufte im Frühjahr 2019 die wunderschöne Reitanlage im nördlichen Burgenland und gründeten dort im Sommer dieses Jahres das Equiliber Reitkunstzentrum Burgenland. Dorothee von Laer pendelt zwischen dem Zentrum und Innsbruck, wo sie noch eine Professur an der Medizinischen Universität innehat. Mit ihrer Pension ca. 2023 wird auch sie ihren Lebensmittelpunkt ganz ins Burgenland verlegen. Am Equiliber Reitkunstzentrum wird das feine Reiten mit der magischen Verbindung zwischen Mensch und Pferd als eine Kunstform gefördert und diese Reitkunst als Teil des Kulturguts gepflegt. So sollen auch andere Künste wie Musik und Tanz im Kontext der Reiterei einfließen. Deshalb ist das Equiliber Reitkunstzentrum eher eine Kultur- als eine Sportstätte.

Die Anlage

Am Rande von Wulkaprodersdorf liegt in wunderschöner Landschaft das Equiliber Reitkunstzentrum. Es ist Platz für insgesamt 25 Einstellerpferde, Schulpferde, Gastpferde und Berittpferde. Es gibt einen 60 m Reitplatz, eine 60 m Reitallee, eine 20 m Rundhalle sowie 7 ha Weiden mit altem Baumbestand. Im Haupthaus befinden sich 6 Gästezimmer, ein gemütliches Reiterstüberl und ein modern ausgestatteter Seminarraum.

Equiliber Reitkunstzentrum

Ödenburgerstraße 33

7041 Wulkaprodersdorf

www.equiliber.at

info@equiliber.at

0681 814 827 25