Bei der 30. Auflage des Eisenstädter Ferienspiels werden im Schnitt 85 Kinder täglich betreut.

EISENSTADT. Eisenstadt veranstaltet in den Sommerferien heuer bereits seit 30 Jahren ein buntes Kinderprogramm, das Abwechslung in den Ferienalltag bringt. Noch bis 21. August sorgen über 50 verschiedene Programmpunkte für gute Laune bei den Kindern. Bis auf wenige Restplätze in den letzten beiden Wochen ist bereits jetzt fast alles ausgebucht.

"Sorgenfreie und unbeschwerte Ferien"

"Ich freue mich, dass das Eisenstädter Ferienspiel erneut so gut angenommen wurde. Besonders heuer im Corona-Sommer müssen unsere Kinder raus und sorgenfreie, unbeschwerte Ferien haben. Deswegen war es uns wichtig, dieses Angebot auch in diesem Jahr an unsere Familien zu richten. In dieser herausfordernden Zeit sehe ich es als besondere Verpflichtung, den Eltern noch mehr unter die Arme zu greifen", so Bürgermeister Thomas Steiner.

Infos zum Ferienspiel

Das Ferienspiel richtet sich an Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren. Im Schnitt werden dabei täglich 85 Kinder betreut. Bis auf wenige Restplätze in den letzten beiden Wochen des Ferienspiels, ist es bereits ausgebucht. Infos zur Teilnahme gibt es bei der Ferienspiel-Hotline unter 0676 922 74 06