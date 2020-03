Strahlende Kinderaugen bei der größten Schultaschenmesse des Landes in der Mattersburger Bauermühle

MATTERSBURG. Burgenlands größte – und gar die zweitgrößte Schultaschenmesse Österreichs – fand am 3. und 4. März in der Bauermühle statt.

Mit rund 300 ausgestellten Schultaschen und Rucksäcken für die etwas älteren Kinder wurde heuer in Mattersburg wieder etwas mehr geboten. Zum bereits zehnten Mal diente die Bauermühle als optimale Veranstaltungslocation.

„Wir bieten ein Erlebnis“



Rund 1.000 Besucher – von Wien bis Graz – kamen heuer zu Besuch und genossen das Rundum-Angebot an beiden Tagen. „Das ist es auch, was die Messe so besonders macht“, erklärt Rudolf Knotzer. „Wir bieten zum einen natürlich eine riesige Auswahl, zum anderen aber auch ein richtiges Einkaufserlebnis. Das ist der Unterschied zwischen Ausstellung und Messe.“

Mäuse, Frösche und Störche



Vor allem der Besuch der Burgmaus Forfel, Willi Wulkafrosch und Ottokar Storch war für die Kinder ein ganz besonderes Erlebnis – die drei Kindermagneten auf einem Fleck bekommt man nicht alle Tage zu sehen. Aber auch rundherum wurde in der Bauermühle buntes Programm geboten. Erinnerungsfotos gab es nicht nur beim Fotograf Starkl aus Rohrbach, sondern auch bei der Bezirksblätter Fotobox wurde an beiden Tagen fleißig posiert. Die Kinder durften außerdem eigene T-Shirts bemalen, zudem war auch der Mattersburger Optiker Eselböck vertreten und bot für die Kinder einen Sehtest an. Glücksrad, Kaffee und Kuchen rundeten das Angebot ab.

Bürgermeisterin gratuliert



Ein Bild von der Messe machte sich auch Mattersburgs Bgm. Ingrid Salamon, die Rudolf Knotzer zum gelungenen Event gratulierte: „Im Einzelhandel hat man es durch die großen Konzerne nicht leicht. Umso mehr freut es mich, dass die Buchwarenhandlung durch Rudolf Knotzers Engagement, sein Service und seinen Ideenreichtum seit Jahrzehnten ein fixer Bestandteil Mattersburgs ist.“