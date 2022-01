Am 08. Februar feiert Christoph Klee Haarkunst sein 30-jähriges Firmenjubiläum und lädt zum "Corona Hair Aid Day" in die Hauptstraße in Eisenstadt.

EISENSTADT. Beim "Cornona Hair Aid Day" bekommen alle Menschen, die durch Corona in finanzielle Not geraten sind, einen kostenlosen Haarschnitt. „Aufgrund der Pandemie haben wir uns entschlossen, unser Firmenjubiläum auf diese andere Weise zu feiern. Ein großer Teil der Bevölkerung befindet sich durch die Corona-Pandemie in einer finanziellen Notlage. Auch wir hatten es aufgrund der zahlreichen Lockdowns schwer. Wir möchten das Verbindende vor das Trennende stellen und alle Betroffenen zu einem Haarschnitt einladen. In Zeiten wie diesen ist Solidarität, Zusammenhalt und Engagement gefragt", erklärt Besitzer Christoph Klee.

Im Februar 1992 gründete der Unternehmer sein Friseurstudio, damals noch in der Franz Werfel-Gasse. 2015 zog das Friseurstudio in die Hauptstraße um.

Kunden müssen sich anmelden

Zwischen 9 und 15 Uhr frisiert das Team, bestehend aus fünf Personen, die Kunden. Voraussetzung ist jedoch eine Anmeldung und die Einhaltung der 2G-Regel. „Wir vertrauen darauf, dass niemand diese Aktion ausnutzt und wollen so der Gesellschaft etwas zurückgeben", so Klee.