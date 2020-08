Anstatt im Rahmen der Eisenstädter Wein und Genusstage wird die neue Weinkönigin in einem kleinen, exklusiven Rahmen gekürt

EISENSTADT. Eine Königin ohne feierliche Krönung wird es auch im COVID-Sommer 2020 nicht geben. Statt wie bisher im Rahmen der Eröffnung der Wein und Genusstage wird es am 2. September eine kleine, exklusive Veranstaltung im Innenhof des Schlosses Esterhazy geben.

Susanne I.



„Als Stadt haben wir uns dazu entschlossen die Krönungszeremonie in einem kleineren, aber dennoch feierlichen Rahmen abzuhalten“, so Bgm. Thomas Steiner. Mit rund 100 geladenen Gästen findet die Krönung von Susanne I. am Mittwoch, den 2. September, ab 17 Uhr statt.

Keine Wein und Genusstage



Aufgrund steigender Zahlen und bestehender Auflagen mussten die Wein und Genusstage in der Landeshauptstadt abgesagt werden. „Gesundheit und Sicherheit unserer Gäste stehen an oberster Stelle. Deshalb werden wir in Eisenstadt weiter auf große Events verzichten. Dennoch wollen wir der scheidenden Königin Tatjana I. einen ehrenvollen Abschied und unserer neuen Königin Susanne I., einen schönen Start in ihre Regentschaft bieten. Es wird ein schöner, kleiner Festakt mit den Familien der Königinnen, Freunden aus ihren Heimatgemeinden und mit Ehrengästen aus der Weinwirtschaft und der Politik“, so Steiner.