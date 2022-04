Laura Kozul zeigte vergangenes Jahr bei der Musikshow Starmania ihr Gesangstalent. Kürzlich veröffentlicht die Großhöfleinerin unter ihrem neuen Künstlernamen „Laura Del Fiore“ ihre erste Single. Den Song „Run Run Run“ widmet die Burgenländerin der verstorbenen Pop-Ikone Falco zu seinem 65. Geburtstag.

GROßHÖFLEIN. Nach "Starmania" wurde Kozul von einem Produzenten kontaktiert. In einer Session durfte sie mit der Hilfe eines Songwriters das Lied schreiben. „Ich habe dieses Lied gemeinsam mit einem Songwriter geschrieben und wusste gleich, dass dies mein erstes Lied wird, was ich veröffentlichen werde, da es sich nach mir anhört“, erklärt Kozul. In ihrem Werk schrieb die Großhöfleinerin ihre Ängste und Sorgen in Zeiten der Pandemie nieder. „Ich glaube viele Jugendliche können die Gedanken, die ich im Song verarbeite, verstehen, da es eine schwierige Zeit für viele war", berichtet die 17-Jährige.

Anlässlich Falcos 65. Geburtstag wurde in dessen Wiener Themenrestaurant eine VIP-Party veranstaltet, wo Kozul vor zahlreichen Gästen ihre Single erstmals präsentierte.

Der neue Künstlername

Die burgenländische Musikerin tritt nun nicht mehr unter ihrem bürgerlichen Namen auf, sondern hat sich mit "Laura del Fiore" einen neuen Künstlernamen zugelegt. „Als Kind war ich ein großer Fan von der Serie Laura Stern. Ihr Lieblingsplatz ist ein Blumenbeet und so bin ich auf den Namen gekommen. Zudem wollte ich, dass mein Künstlername einen internationalen Klang hat", so die Musikerin.

"Falco goes school"

Seit knapp fünf Jahren nimmt die Burgenländerin am Förderprojekt „Falco goes school“ der Falco-Privatstiftung teil. Im Zuge verschiedener Workshops schrieb die 17-Jährige vergangenes Jahr mehrere Werke. Im Herbst entstand der Song „Run Run Run“, welcher nun fertig produziert wurde. Zudem wurde auch ein dazugehöriges Musikvideo von der Kunstuni in Linz gedreht. "Der gezeigte Ort im Video soll eine Psychiatrie darstellen und ich hoffe, dass ich mit dem Lied viele Leute berühren kann“, so Laura Kozul.

Dank an Falco-Privatstiftung

Aufgrund der jahrelangen Unterstützung seitens der Privatstiftung entschied sich der Falco-Fan, den Song der österreichischen Pop-Legende zu widmen: „Ich bin seit einigen Jahren bei der Falco-Privatstiftung. Da mir aufgrund dieser Partnerschaft bisher so viel ermöglicht wurde, wollte ich mit meinem ersten Song meinen Dank an Falco höchstpersönlich aussprechen. Er ist ein Künstler, der sehr viele Leute bewegt hat,“ erklärt die Schülerin.

Leidenschaft Musik

Seit ihren Auftritten bei Starmania arbeitet Laura Kozul weiterhin sehr ehrgeizig an ihrer Musikkarriere. „Musik macht mir sehr viel Spaß. Starmania hat mir viele Türen geöffnet und ich arbeite jeden Tag an meiner Karriere. Musik ist meine große Leidenschaft, und ich will Musik machen, bis altersbedingt nicht mehr auftreten kann", erklärt Kozul voller Motivation.

Ein weiter Single ist auch bereits geplant, „es handelt sich um ein Up-Tempo-Song, den Titel will ich aber noch nicht verraten", erklärt Kozul abschließend.

