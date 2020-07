Maria-Hilfer-Kreuzweg in Purbach.

Purbach: Nach Anregung einiger PurbacherInnen wurde im vorigem Jahr die Beleuchtung der einzelnen Stationen des Maria-Hilfer-Kreuzweges im Gemeinderat beschlossen.

Wegen der Pandemie konnten diese Arbeiten, die im Frühjahr 2020 geplant waren, leider nicht durchgeführt werden.

Mitte Juni dieses Jahres kam es nach schweren Unwettern zu etlichen Überflutungen in Purbach. Leider war auch der Weg zum Maria-Hilfer-Kreuz durch den starken Regenfall sehr betroffen. Die großen Wassermengen konnte der Boden in dieser kurzen Zeit nicht aufnehmen, dadurch wurde der Weg komplett ausgeschwemmt und war ab diesem Zeitpunkt nicht mehr begehbar.

Die Firma Neumayer hat nach der Wegsperre in sehr kurzer Zeit diesen wieder vollständig saniert und begehbar gemacht.

Im Zuge dieser Sanierungsarbeiten wurde gleichzeitig die Beleuchtung der einzelnen Stationen in Angriff genommen.

Innerhalb von 3 Wochen wurden die Arbeiten „Sanierung Gehweg“, „Sanierung einer Stiegenanlage“ und „Kabelverlegung für die Beleuchtung“ fertiggestellt.

Das Komitee bedankt sich bei der Firma Neumayer und der Freiwilligen Feuerwehr Purbach (Bewässerung der Oberflächen) für die durchgeführten Arbeiten. Ein Dankeschön geht auch an die Firma Elektro Gmeiner, die in den nächsten Wochen für die Fertigstellung der Beleuchtung sorgen wird.

Bilder nach dem Unwetter und Bilder nach erfolgter Fertigstellung.