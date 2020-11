Max Stiegl, Betreiber des Restaurants Gut Purbach bekam von Restaurantführer Galut&Millau die Auszeichnung zum "Koch des Jahres 2021" verliehen.



PURBACH. Der Restaurantführer Gault&Millau kürte Haubenkoch Max Stiegl zum "Koch des Jahres 2021". Ein Vierteljahrhundert, nachdem "Taubenkobel"-Chef Walter Eselböck diese Auszeichnung erhielt, kommt der Titel damit wieder ins Burgenland. "Er ist ein herausragender Koch. In keiner Phase zu gewollt kreativ, aber durchaus experimentierfreudig, Klassiker in Perfektion und dann wieder überraschende Kreationen, die oft aus Zutaten seiner burgenländischen Heimat zusammengefügt sind", wird Stiegl im Restaurantführer beschrieben. Dafür und weil Stiegl großen Wert auf die Verarbeitung aller Teile der Tiere, also "Nose to tail", legt, bekam er die begehrte Auszeichnung.

Gratulation von Landeshauptmann Doskozil



"Maxi Stiegl ist nicht nur ein ausgezeichneter Koch, er ist auch ein kulinarischer Botschafter des Burgenlandes, der die Vielfalt des pannonischen Raumes auf den Teller bringt. Er kombiniert die Regionalität mit seiner Kreativität und tischt außergewöhnliche Kreationen auf. Ich freue mich, dass der Titel wieder ins Burgenland kommt. Ich gratuliere Max Stiegl und seinem Team herzlich und wünsche weiterhin viel Erfolg auf ihrem Weg“, gratuliert ihm auch Landeshauptmann Hans Peter Doskozil.

Begehrte Auszeichnung



Zur Verleihung der Auszeichnung wäre eigentlich eine große Feier im Gut Purbach geplant gewesen. Wie so viele andere Feiern musste auch diese heuer abgesagt werden. Die Auszeichnung "Koch des Jahres" ist sehr begehrt und wurde heuer zum 38. Mal verliehen.