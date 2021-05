Der Skaterpark in Eisenstadt zieht vom Vorgartenbereich in ein großes Areal hinter dem E_Cube. Insgesamt werden statt den bisherigen 400 Quadratmetern eine doppelt so große Fläche zur Verfügung stehen. Investiert werden rund 50.000 Euro. Die Gemeinde hofft mit den Bauarbeiten noch vor dem Hochsommer fertig zu werden.

EISENSTADT. Knapp ein Jahr dauerten die Planungsarbeiten und Diskussionen zwischen Skatern und Gemeinde. Am Dienstag erfolgte nun der feierliche Baustart für den neuen Skaterpark in der Landeshauptstadt. Auf rund 800 Quadratmetern soll genug Platz für Action sein. Geplant wurde der Park von der renommierten Skatepark-Firma „SpoffParks“ und dem Skateboardverein Burgenland (SVB), errichtet wird der Platz von „SpoffParks“ und der Baufirma Held & Francke.

"Paradies für Jugendliche"

Das neue Areal soll mit den vielen Attraktionen ein Paradies für die Jugendlichen werden inklusive neuem Funcourt, Pumptrack und Skatepark. „Eisenstadt ist eine Sportstadt. Wir haben in den vergangenen Jahren Sportpolitik mit Weitblick betrieben und auch mit dieser neuen Anlage werden wir neue Maßstäbe im Burgenland setzen. Es war uns extrem wichtig, dass die Skater den Park selber mitplanen und gestalten“, so Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP) bei einem Lokalaugenschein gemeinsam mit dem Obmann des Skatebordverein Burgenland (SVB) Simon Gold.

Trendsportart

Skaten ist nicht nur eine sportliche, gesundheitsfördernde Aktivität, sondern auch eine eigene Jugendszene und Kultur. „Wir sind uns unsere Verantwortung als Landeshauptstadt bewusst. Die Kids kommen nicht nur aus der Stadt, sondern aus der ganzen Region, bis nach Niederösterreich oder das Mittelburgenland, um hier gemeinsam ihre Freizeit zu verbringen und Sport zu betreiben“, so Steiner. Auch Vize Otto Kropf (SPÖ) begrüßt das neue Projekt. „Wir befürworten jede Einrichtung die den Kindern und Jugendlichen entgegenkommt und es freut mich sehr, dass hier zusammen mit den Skatern gearbeitet wurde."

Skater-Szene in Eisenstadt wächst

Der Skaterpark wurde gemeinsam mit dem Skatebordverein Burgenland (SVB) geplant. Obmann Simon Gold erklärt: „Nachdem die Eisenstädter Skate-Szene extrem schnell wächst, war der bisherige Platz an sonnigen Tagen meist überfüllt. Der neue, moderne Betonpark spielt alle Stückerln und wird auch für kommende Skater-Generationen noch eine Art zweites Wohnzimmer sein. Nach langen Diskussionen und unzähligen Stunden Planung für uns als SVB liegt nun eine für alle Seiten zufriedenstellende Lösung am Tisch.“