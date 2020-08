Die Polizei konnte nun zahlreiche Diebstähle und Sachbeschädigungen aufklären, die von Februar bis April 2020 im Bezirk begangen wurden.

BEZIRK. Von Anfang Februar bis Mitte April 2020 wurden durch zunächst unbekannte Täter im Bezirk Eisenstadt-Umgebung 215 Sachbeschädigungen durch Graffitis, an 50 unterschiedlichen Tatorten begangen. Dabei entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Eurobereich. Im selben Zeitraum wurden in Eisenstadt und in den Gemeinden Wulkaprodersdorf und Oslip Einbruchsdiebstähle in 25 Zeitungskassen verübt. Aus den Kassen wurde insgesamt Bargeld im mittleren dreistelligen Eurobereich gestohlen.

Fünf Minderjährige Täter

Der Bezirkskriminaldienst Eisenstadt konnte in Kooperation mit der Polizeiinspektion Neusiedlerstraße zwei minderjährigen Burschen im Altern von 15 und 13 Jahren die Einbruchsdiebstähle in die Zeitungskassen nachweisen. Gemeinsam mit drei weiteren Minderjährigen, einem Buben im Alter von 14 Jahren (zur Tatzeit 13 Jahre alt) und zwei Buben im Alter von 13 Jahren, verübten sie auch die zahlreichen Sachbeschädigungen. Der Sachverhalt wurde an die Staatsanwaltschaft Eisenstadt übermittelt.