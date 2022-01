In der Pfarrgasse in Eisenstadt stehen ab sofort unterschiedliche Angebote für Menschen in Krisen- und Notsituationen zur Verfügung: Die Caritas eröffnete hier ihr neues Beratungszentrum, in dem kostenfreie Beratungen durch Fachexperten und Fachexpertinnen angeboten werden.

EISENSTADT. Mittlerweile dauert die Corona Pandemie knapp zwei Jahre und ein weiteres unsicheres hat begonnen. „Viele können sich das tägliche Leben nicht mehr leisten, weil durch die Krise der Job weg ist oder weil durch Kurzarbeit ein Teil des Einkommens wegfällt. Geldsorgen, Einsamkeit, Scham und nicht zu wissen, wie man den nächsten Monat überstehen soll, verschärfen die psychische Belastung. Durch die Einschränkungen und die entstandene Verunsicherung wird das Zusammenleben vieler Menschen auf die Probe gestellt“, berichtet die Caritas in einer Aussendung.

Gerade in diesen schwierigen Zeiten sei es wichtig, für Betroffene da zu sein und sie mit ihren Sorgen und Problemen nicht allein zu lassen. Im neuen Caritas Beratungszentrum in der Pfarrgasse in Eisenstadt stehen ab sofort sechs Fachexperten und Fachexpertinnen für unterschiedliche Krisen- und Notsituationen beratend, helfend und begleitend zur Seite.

Das Angebot umfasst

Sozialberatung, Nothilfe und Wohnungssicherung für Menschen in existentiellen Notsituationen

Familien-, Paar- und Lebensberatung für Menschen in Krisen

Eltern- und Erziehungsberatung

Männerberatung

Gewaltberatung

Psychotherapie für Menschen mit traumatisierenden Kriegs- und Gewalterfahrungen.

Mehr Informationen

Den Klienten stehen ein Warteraum sowie zwei separate Beratungsräume zur Verfügung. In den Beratungsräumen sind sowohl Einzel- als auch Paarberatungen möglich. Das Angebot ist kostenfrei, jedoch wird aufgrund der Corona Situation um telefonische Terminvereinbarung gebeten. Es gilt 2G-Regelung und Maskenpflicht. Das Angebot wird teilweise von Bund und Land kofinanziert. Um das Angebot ausbauen zu können sei die Caritas über Spenden sehr dankbar.

Für Beratungstermine ist eine telefonische Terminvereinbarung erforderlich.

Sozialberatung, Nothilfe und Wohnungssicherung: 0676 837 30 305

Psychotherapie: 0676 837 30 341

Für alle anderen Beratungsangebote: 0676 837 30 326