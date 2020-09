In Eisenstadt eröffnet am 7. September in der Esterhazystraße das brandneue Scooter-Zentrum von Alexander Klose.

EISENSTADT. Alexander Klose erfüllt sich mit der Eröffnung seines Scooter-Zentrums einen Lebenstraum. Ab dem 7. September freut er sich auf den Besuch von Roller und Mopedfans in seinem neuen Geschäftslokal in de Esterhazystraße 42b in Eisenstadt.

Gesamte EnMoto Modellpalette

Gekauft und bestellt werden kann bei Alexander Klose die gesamte Modellpalette der EnMoto Fahrzeughandelsgesellschaft m.b.H. Viele bekannte und altbewährte Marken stehen zum Verkauf wie KYMCO, RIEJU, SPEEDEx und viele weitere. Vom klassischen Roller und Moped über Motorräder bis 54 PS, bis hin zu Cross und Supermoto kommt hier jeder auf seine Kosten. Auch E-Bikes der Marke RIEJU stehen zum Verkauf.

Service und Reparaturen

Im Bezirk ist das Scooter-Zentrum die ideale Anlaufstelle, denn nur dort wird so eine breite Produkt- und Markenpalette geboten. Neben dem Verkauf bietet das neue Scooter-Zentrum auch ein Service der Fahrzeuge, sowie Reparaturen und Garantieleistungen an. Alexander Klose überzeugt mit seiner langjährigen Erfahrung in der Branche und lockt neue und bestehende Kunden mit ganzjährigen Aktionen.

Kontakt:

Scooter Zentrum Eisenstadt

Alexander Klose

Esterhazystraße 42b

7000 Eisenstadt

Die Öffnungszeiten sind unter scooterzentrumeisenstadt.at zu finden.