Das Militärkommando Burgenland bestätigt, dass es im Burgenland einen bestätigten COVID-19 Fall gibt.

EISENSTADT. Mit Halsschmerzen hat sich ein Soldat frühmorgens am 17. August bei seinem Vorgesetzten gemeldet. Aufgrund des COVID-Verdachtes wurde bei dem Gefreiten daher noch gestern Mittag ein PCR-Schnelltest durch das Sanitätspersonal der Kaserne durchgeführt und der Soldat anschließend in häusliche Isolation entlassen. Das positive Testergebnis wurde heute an seine Dienststelle übermittelt.

Schutzmaßnahmen verschärft



Das Umfeld der betroffenen Soldaten ist informiert, das weitere Kontaktmanagement läuft im Einsatzstab des Militärkommandos. Die bereits bestehenden COVID-19 Schutzmaßnahmen wurden nochmals innerhalb der Kaserne verschärft, gleichzeitig werden aber auch Kontakte aus dem zivilen Umfeld erhoben.

ABC-Truppe desinfiziert



Alle Kontaktpersonen innerhalb des militärischen Umfeldes wurden in Heimisolation geschickt, zudem hat das Militärkommando Burgenland erweiterte Testungen veranlasst. Als zusätzliche Maßnahme wurden auch die Spezialisten des ABC-Abwehrzentrums aus Korneuburg alarmiert, die noch heute in Eisenstadt eintreffen werden, um die Räumlichkeiten und das Umfeld zu desinfizieren.