Am 6. September fand der Auftakt zum Passionsspieljahr mit der Darstellerpräsentation statt. Rupert Kugler wird wie 2016 wieder die Rolle des Jesus übernehmen.

ST. MARGARETHEN. Von 5. Juni bis 29. August 2021 finden im Steinbruch St. Margarethen wieder die Passionsspiele statt. Alle fünf Jahre gibt es dort eine Vorstellung mit rund 500 ehrenamtlichen Laiendarsteller. 2021 werden sie eine völlig neue Inszenierung der Geschichte vom Leben, Leiden und von der Auferstehung Jesu Christi auf die Bühne bringen.

In der Rolle des Jesus: Rupert Kugler & Andreas Schalling

Den großen Auftakt zum Passionsspieljahr gab es am 6. September 2020 mit der Spielerpräsentation, bei der die Darsteller für die Hauptrollen feierlich präsentiert wurden. Die Rolle des Jesus wird, wie bereits bei den Passionsspielen 2016 Rupert Kugler übernehmen. Neu ist der zweite Jesus-Darsteller. Erstmals wird auch Andreas Schalling Jesus Christus darstellen. Der 27-jährige St. Margarethener wirkt seit seiner Kindheit bei den Passionsspielen St. Margarethen mit und die Rolle des Jesus war bereits ein langgehegter Traum von ihm.

Neue Bühne, neue Kostüme und neuer Regisseur bei den Passionsspielen: Spielleiter Pfarrer Richard Geier, die Jesusdarsteller Rupert Kugler und Andreas Schalling sowie Regisseur Militärdekan Alexander M. Wessely

Foto: Passionsspiele St. Margarethen

Eine Neuinszenierung, die nachwirken soll

Präsentiert wurde auch das Konzept der Neuinszenierung "Emmaus – Geschichte eines L(i)ebenden". Mit dieser Geschichte soll der christliche Glaube in die unterschiedlichen Zeiten hineingesprochen werden. Eine entscheidende Rolle spielen zwei Emmaus Jünger, die in der Rahmenhandlung die Geschichte von Jesus Christus nachwirken lassen. "Es geht nicht um ein Historienspiel. Es geht um eine nachösterliche Perspektive, wie wir sie heute auch haben, über das, was man mit Jesus erlebt hat", erklärt Spielleiter und Ortspfarrer Richard Geier.

Neue Bühne, neue Kostüme, neuer Regisseur

Die Passionsspiele von St. Margarethen, die es bereits seit 1926 gibt, gehen heuer mit einem neuen Text von Richard Geier, einem neuen Bühnenbild, neuen Kostümen und Militärdekan Alexander M. Wessely als neuem Regisseur auf die Bühne. "Wichtiger als das, was auf der Bühne geschieht, ist das, was vor der Bühne geschieht", erklärt Regisseur Wessely: "Wir alle werden den Worten des Evangeliums ein Gesicht verleihen und zwar ein ganz konkretes."

Passionsspiele mit Herz

Für St. Margarethen sind die Passionsspiele eine Herzenssache. Ein ganzes Dorf ist auf den Beinen, wenn rund 600 Darsteller und Helfer dieses große Gemeinschaftswerk in ihrer Freizeit verwirklichen. In über 50 Spielproben wird viel Energie und Zeit investiert, damit eine überzeugende und bewegende Aufführung zustande kommen kann. Ein großer Teil des finanziellen Erlöses der Spiele wird von der Pfarre als Veranstalter für wohltätige Zwecke verwendet.

Die nächsten Passionsspiele finden vom 5. Juni bis 29. August 2021 statt. Karten sind bereits erhältlich unter: tickets@passio.at, www.passio.at oder im Kartenbüro.