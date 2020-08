SCHÜTZEN. Normalerweise spielt Sebastian Grimus auf seinem Saxophon gemeinsam mit Parov Stelar auf internationalen Festival-Bühnen. Doch diesen Sommer ist vieles anders – doch kein Nachteil ohne Vorteil.

Denn in diesem Jahr kann den exquisiten Saxophon-Klngen immer wieder an besonderen Plätzen Österreichs gelauscht werden. Unter anderem auch im Tabeunkobel in Schützen, wo Grimus am 22. August ab 15 Uhr aufspielt.

„Ein wunderbarer Platz“



„Corona hat mein Leben auf den Kopf gestellt. Die Karten wurden neu gemischt und an eine Tour oder Festivalbühnen ist momentan nicht zu denken. So genieße ich es, durch meine Solo-Auftritte im kleineren Rahmen, wieder ganz nah am Publikum zu sein. Besonders freue ich mich auf den 22. August. Der Taubenkobel ist so ein wunderbarer Platz. Die besondere Atmosphäre dieses Ortes wird uns an diesem Nachmittag und frühen Abend richtig schön dem Alltag entfliehen lassen“, so Sebastian Grimus über seinen Auftritt in Schützen im.

Weltklasse-Saxophonist



„Wir freuen uns auf einen großartigen Künstler im taubenkobel, Sebastian Grimus ein Weltklasse-Saxophonist spielt während des Tages im Taubenkobel. So holen wir den Sommerurlaub direkt zu uns“, so Barbara Eselböck zu Sebastians Auftritt.

Sax und Beats



Beim Auftritt des Künstlers kann man sich auf groovigen Jazz, Instrumental Pop und die Deep-House Tracks seiner eigenen Projekte freuen. „Post“-Corona ist Grimus nun auch als DJ aktiv. Ganz nach dem Motto „take one, get two“ legt er eine exquisite Mischung an Tracks auf, die er zwischendurch musikalisch mit dem Sax interpretiert.