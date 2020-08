Unter dem Motto „Platz da!“ fordert die Sozialistische Jugend mehr Raum für Jugendliche.



STEINBRUNN. Die Sozialistische Jugend des Bezirks Eisenstadt Umgebung fordert im Rahmen ihrer Bädertour mehr Raum für Jugendliche in den Gemeinden. Dafür touren sie durch die Frei- und Seebäder des ganzen Landes und machten auch Halt am Steinbrunner See, wo SJ Landesvorsitzende Lejla Visnjic, Bezirksvorsitzender Jakob Rennhofer und Jasmine Sommer Wasserbälle und Infomaterialien verteilten, um ihre Anliegen zu untermauern.

„Junge Menschen brauchen ihren Platz in der Gemeinde – egal ob Jugendzentrum oder Freibad. Wir sagen: Platz da!“ so Lejla Visnjic und Jakob Rennhofer. Bereits den ganzen August über ist die SJ Burgenland im ganzen Land unterwegs, um ein Bewusstsein für ihre Themen zu schaffen.