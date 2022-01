Die Skelette von St. MArgarethen wurden in den USA untersucht. Die C-14 Methode ergab, dass die Skelette aus dem 13. Jahrhundert stammen.

ST. MARGARETHEN. Vergangenen Herbst sind in St. Margarethen bei Bauarbeiten Skelette gefunden worden (die RegionalMedien berichteten). Insgesamt wurden rund 140 Skelette auf vier Ebenen freigelegt. Mehrere Proben der menschlichen Überreste wurden zur Analyse in die USA geschickt. Vier Proben wurden mit der C-14 Methode(Radiokarbonmethode) analysiert. Das Resultat ergab, dass diese Skelette aus dem 13. Jahrhundert stammen, dies bestätigte Eva Steinberger vom Bundesdenkmalamt den RegionalMedien.

Friedhof älter als erste urkundliche Erwähnung

Schon bei der Ausgrabung im September vermuteten die Archäologen, dass ein alter Friedhof gefunden wurde und schlossen ein Massengrab aus. Die Knochen lagen alle Knochen von Osten Richtung Westen. An der Fundstelle dürfte eine bisher nicht bekannte Kirche samt Friedhof gestanden haben. Der Friedhof sei vom Ende des elften bis zum Ende des 13. Jahrhunderts in Verwendung gestanden. "Wir haben zwei Ohrringe aus dem 11. Jahrhundert ausgegraben, die einer Frau gehört haben", berichtet Franz Sauer, Mitarbeiter der Abteilung für Burgenland im Bundesdenkmalamt. Das bedeutet, dass es diesen Friedhof schon weit vor der ersten urkundlichen Erwähnung von St. Margarethen im Jahr 1232 gegeben hatte. Das Bundesdenkmalamt brachte die Skelette am Montag in ihre Heimat zurück. Sie finden nun auf dem heutigen Friedhof ihre wohl letzte Ruhestätte.