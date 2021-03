Am 27. und 28. März sowie am 2. und 3. April organisiert das Bioweingut Schreiner in Rust einen Benefiz-Osterreier-Verkauf zugunsten des Schwesterpaares Sabrina und Laura. Die "Magreder Motorradfahrer" spenden 2.000 Euro an die beiden Schwestern aus Bocksdorf.



BEZIRK. Ein Bericht des ORF-Burgenlands über die beiden Schwestern Laura und Sabrina aus Bocksdorf, deren Vater vor kurzem verstorben ist, ergreift das Burgenland. Die jungen Schwestern sind nun vollkommen auf sich gestellt und stehen vor einer finanziellen Notlage.

Zusammenhalt im Burgenland

Das Biowinzerpaar Victoria und Gernot Schreiner beteiligt sich mit einer Ostereieraktion in Rust an der Osterei-Spendenaktion der Resi-Tant. Die Abholung ist an den Oster-Ab-Hof-Verkaufstagen am 27. und 28. März sowie am 2. und 3. April jeweils zwischen 14:00 Uhr und 17:00 Uhr oder nach individueller Terminvereinbarung im Bioweingut Schreiner in der Ruster Hauptstraße möglich. „Dass im Burgenland der Zusammenhalt sehr groß ist, haben wir gleich gemerkt. Innerhalb weniger Stunden nach Bekanntmachung hatte ich eine Vorbestellung von 400 Eiern beisammen. Wir hoffen, dass es noch mehr werden, um die jungen Frauen auf diesem Weg unterstützen zu können“, so Victoria Schreiner.

Resl-Tant-Eier mit Herz

Das Kunst-Literatur-Kollektiv Lehner und Mühlbauer und Pomm hat sowohl die Romanfigur Resl-Tant, als auch die Osterei-Spendenaktion ins Leben gerufen. Die Resl-Tant eine wahre Meisterin in der Ostertradition des Eierkratzens ist tatsächlich eine Skulptur von Paul Mühlbauer, die er vor fünf Jahren geschaffen hat. Als die Resl-Tant vom Unglück des Schwesterpaares erfuhr, dachte sie sich, dass sich vor Ostern doch etwas machen lassen müsste. Seit ein paar Tagen krazt Resl unermüdlich 1000 Eier, um den beiden Mädels zu helfen. „Wenn’s drauf ankommt, halten wir Burgenländer z´samm!“, sagt die Resl-Tant. Die Ostereier werden von der Firma Schlögl-Ei gespendet, kosten 1 Euro pro Ei und werden nach Wunsch mit einem Resl-Tant-Pickerl veredelt, nachdem die traditionell gekratzten Eier mit Resl-Tant-Silhouette aufgrund der großen Nachfrage bereits vergriffen sind. Der Reinerlös aus dem Verkauf wird direkt auf das Spendenkonto von Laura und Sabrina überwiesen.

Noch vor der Covid-19-Pandemie organisierten die "Magreder Motorradfahrer" Tagesausflüge. Den Reinerlös spenden sie an Laura und Sabrina.

Motorradfahrer mit Herz

Auch Hubert Blazs von den „Magreder Motorradfahrer" ist vom Schicksal der beiden Schwestern ergriffen. Er organisierte in den letzten beiden Jahren Tagesausflüge mit dem Motorrad und will jetzt den Erlös von 2.000 Euro an die beiden Schwestern spenden. „Ich habe bereits mit dem Bürgermeister von Bocksdorf Kontakt aufgenommen und alles besprochen, wir werden am kommenden Sonntag das Geld überreichen. Unsere Motorradgruppe ist gerne bereit in diesem Fall zu helfen", so der leidenschaftliche Motorradfahrer.

Den Bericht über die beiden Schwestern Sabrina und Laura finden sie hier: