Die SPÖ Steinbrunn sammelt aktuell Unterschriften für einen sofortigen Baustopp für Wohnungs-, Reihenhaus- und Doppelhausanlagen.

STEINBRUNN. Grundsätzlich begrüßt VBgm. Gerhard Frasz (SPÖ) den Zuzug und steht dem Bau von leistbaren Wohnungen und Reihenhäuser grundsätzlich positiv gegenüber. „Aber Einzelprojekte, die die letzten verfügbaren Immobilien aufkaufen und ausnützen, um damit vor allem maximalen Profit zu erwirtschaften, lehnen wir strikt ab“, so der Steinbrunner SPÖ-Chef, der zudem fordert: „Der Ausbau von Infrastruktur soll mit dem Bevölkerungswachstum Schritt halten können.“

Kaum Chance für Jungfamilien



Der geforderte Baustopp soll so lange gelten, bis das örtliche Entwicklungskonzept fertiggestellt ist und für die in Frage kommenden Gebiete Steinbrunns Bebauungsrichtlinien vorliegen. In den letzten Jahren wurden auf Bauplätzen, die eigentlich für Einfamilienhäuser gedacht sind, Reihen- und Doppelhäuser sowie auch Wohnungen erbaut. Das führt nicht nur zum Unmut der Anrainer, sondern nimmt auch den vielen Jungfamilien die Chance auf den Traum vom Einfamilienhaus, weil sie gegenüber Investoren und großen Bauträgern den Kürzeren ziehen.

„Brauchen sofort Baustopp“



Seine Gemeinderatsfraktion hat bereits im Juli den Antrag für einen vorläufigen Baustopp eingebracht und fordert, dass für alle drei Ortsteile Bebauungsrichtlinien erstellt werden. Die Reaktion des Bürgermeisters, der in der Gemeindezeitung ankündigt, die Bevölkerung in den nächsten Monaten einzubinden, versteht Frasz nicht: „Das dauert uns zu lange. Da Gerüchten zufolge mehrere Projekte bereits in der Warteschlage stehen, brauchen wir den Baustopp sofort.“