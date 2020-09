In der HTBLA Eisenstadt fiel heute der Startschuss für das Einweg-Pfandflaschen-System. An insgesamt sieben burgenländischen Schulen wird das Pfand-Projekt vom Getränkehändler Dobrovits aus Wulkaprodersdorf und dem Waldquelle Mineralwasser aus Kobersdorf umgesetzt.

EISENSTADT. Seit vor wenigen Tagen Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) einen Drei-Punkte-Plan gegen Plastikmüll präsentierte, wurde die Diskussion um ein Pfandflaschen-System für Getränke wieder entfacht. An sieben Schulen im Burgenland wird nicht mehr diskutiert, hier ist ein Pfand-System mit speziellen 0,5-Liter-Einweg-Plastikflaschen bereits seit Schulstart am Montag im Einsatz. In der HTBLA Eisenstadt wurde das Pfand-System heute von Bildungslandesrätin Daniela Winkler, Getränkehändler Peter Dobrovits, Waldquelle-Geschäftsführerin Monika Fiala und Direktor Stefan Wagner präsentiert.

"Ein klares Zeichen für den Umweltschutz"

"Das Burgenland ist damit auch im Bereich des Umweltschutzes wieder einen Schritt voraus. Während andere über Umweltthemen diskutieren, setzten wir dank der Initiative von der Firma Dobrovits und Waldquelle pünktlich zu Schulbeginn ein klares Zeichen für den Umweltschutz", sagte Bildungslandesrätin Daniela Winkler bei der Präsentation und betonte dabei wie wichtig es wäre, Umweltschutz auch in den Schulen zum Thema zu machen.

10 Cent bekommt man für jede zurückgebrachte PET-Flasche wieder ausbezahlt.

Projekt österreichweit einzigartig

"Wir hatten große Probleme mit den Plastikflaschen und mussten sogar zusätzliche Müllcontainer anfordern, um den Plastikmüll bewältigen zu können. Leidtragende waren das Reinigungspersonal", erzählt Direktor Stefan Wagner. Dafür, dass die Plastikflaschen in der Schule jetzt wieder in den Kreislauf zurückkehren, sorgt der Wulkaprodersdorfer Getränkehändler Dobrovits. Das Projekt wird derzeit an sieben Schulen – das sind die HAK, die HTBLA, das Theresianum, die NMS Rosental und das Bundesschülerheim Eisenstadt sowie die HAK und das Pannonneum in Neusiedl. "Wir sprechen hier von einem Angebot, das es in dieser Form österreichweit nicht gibt und bei dem das Burgenland in punkto Umwelt- und Klimaschutz die Nase vorn hat", zeigt sich Peter Dobrovits überzeugt.

Win-Win-Situation

Unterstützt wird die Firma Dobrovits seit Kurzem von Waldquelle. "Als Herr Dobrovits auf uns zugekommen ist und gefragt hat, ob wir Interesse an diesem Projekt hätten, haben wir sofort ja gesagt", erklärt Waldquelle-Geschäftsführerin Monika Fiala. "Auch wenn der Anteil an Glas-Mehrwegflaschen stark steigend ist, der Konsument und damit auch Schüler greifen aus Convenience-Gründen gerne nach der leichten PET-Flasche. Für uns ist es deshalb essentiell, dass wir den Rücknahme-Kreislauf schließen und alle davon profitieren. Diese Zusammenarbeit und das Pionier-Projekt ist somit eine Win-Win-Situation für alle."

So funktioniert der Kreislauf

Die Waldquelle 0,5-Liter-PET-Pfandflasche ist als solche gekennzeichnet und nur in jenen Schulen erhältlich, die Teil des Projektes sind. Die Flaschen werden mit einem Pfand von zehn Cent über Automaten verkauft und können an Rückgabe-Automaten in den Schulen retourniert werden. Der Getränkehandel Dobrovits bringt die leeren PET-Flaschen anschließend zu Alpla, wo sie erneut zu PET-Flaschen verarbeitet werden. Das schont nicht-erneuerbare Ressourcen und soll außerdem den CO2-Ausstoß um 67 Prozent reduzieren.

