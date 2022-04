Die RegionalMedien starteten im März ein nagelneues Apple iPhone 13 mini mit 256 GB Speicher zu gewinnen gab. Jetzt wurde die Gewinnerin bekannt gegeben.

STOTZING. Mit der gratis Nachrichten-App MeinBezirk.at espresso kann man schnell und unkompliziert informative Beiträge aus 122 Bezirken in ganz Österreich konsumieren – so schnell wie einen Espresso.

Noch mehr Spaß macht es, die App mit einem neuen Handy runterzuladen. Darum gab es auf MeinBezirk.at ein nagelneues Apple iPhone 13 mini mit 256 GB Speicher zu gewinnen – in der noblen Farbe midnight.

Die Gewinnerin ist Lisa Marie Heider aus Stotzing. Ihre Antwort auf die Frage, „Wo bzw. wann nutzt du die espressoApp am liebsten und was findest du besonders cool daran?“ war: „Die espressoApp kann man jederzeit und an jedem Ort nutzen. Ich finde super, dass man die einzelnen Bezirke auswählen und ganz leicht durch die jeweiligen aktuellen Beiträge swipen kann!"